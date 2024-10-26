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26 жовтня 2024, 13:16

Бронювання від мобілізації. 20% компаній можуть втратити статус критично важливих — NV

Перевірки підприємств на критичність для бронювання від мобілізації вже в перші дні виявили тисячі порушень. Після 15 листопада значна частина компаній можуть втратити статус критично важливих, а процедура бронювання — зазнати змін, пише NV.

Перевірки підприємств на критичність для бронювання від мобілізації вже в перші дні виявили тисячі порушень.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Деталі

Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки й апарату Кабміну. Виявлено вже щонайменше 40 000 військовозобов'язаних, яких заброньовано з порушеннями.

За словами чиновника з команди президента, щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств.

«Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь», — пояснив він.

Читайте: У «Дії» призупинили бронювання від мобілізації

Наприклад, статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів.

Але найбільше порушень стосується рівня заробітної плати.

«Коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку», — розповів співрозмовник видання.

Одна з основних пропозицій змін до постанови № 76, що зараз обговорюють у Кабміні, — до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць.

Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні.

Розглядається варіант, щоб позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант — це рішення чиновники на місцях ухвалюватимуть разом із ТЦК.

Також можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%.

Співрозмовник видання зазначив, що зміни мають узгодити Мінекономіки й Міноборони, але вони не можуть домовитися щодо рішення. Тож імовірно, його ухвалюватимуть на вищому рівні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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asdf2024
asdf2024
26 жовтня 2024, 13:20
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А чего патриотов и поклонников Зеуческо не отлавливают. Они идейные и будут сражаться до границ 91 года.В ЕС так вообще патриотов пруд пруди.
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0
potator
potator
26 жовтня 2024, 13:48
#
По приколу чтоб границу по хрещатику не увидеть)))
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