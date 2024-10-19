Зеленський: Запропоновані моделі економічного бронювання — несправедливі

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги, передає ЕП.

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Зеленський зазначив, що завданням Міністерства економіки та прем'єр-міністра є пошук більш справедливого підходу економічного бронювання.

«Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії», — зазначив глава держави.

За словами президента, ключові спеціалісти, які працюють на критичну інфраструктуру та в оборонній сфері, вже заброньовані, і ця система працює. Однак пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.

«Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб були тільки бізнес з сильним прибутком, а як же середній, а як же малий», — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що зараз ще не знайдено балансу, тому це питання поки що залишається відкритим.

Нагадаємо

8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.