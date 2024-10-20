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20 жовтня 2024, 12:17

У «Дії» призупинили бронювання від мобілізації

На сайті «Дії» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада 2024 року. Про це повідомляється на сайті «Дії» при спробі подати відповідну заяву.

На сайті «Дії» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада 2024 року.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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При спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу «Бронювання працівників», з’являється повідомлення про припинення бронювання.

«Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», — йдеться у тексті.

Раніше у «Дії» можна було подати списки військовозобовʼязаних працівників на бронювання, якщо компанія визнана критично важливою для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань або для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
Abramon
Abramon
20 жовтня 2024, 13:07
#
В Україні критичними підприємствами визнано ФК «Шахтар» та інші клуби, філармонії, цирки, купу незрозумілих купи-продай «Роги і Копита» та шаурмяшні про що можна говорити?
+
+15
TAN72
TAN72
20 жовтня 2024, 13:59
#
Сказано- до последнего украинца, что не понятно 😢
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 жовтня 2024, 14:09
#
Не верьте всему, что говорят…
К сведению, последний украинец ещё не родился…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
20 жовтня 2024, 15:00
#
Лимит для бройлеров закончился… Закрома откупивщихся пока что наполнены под завязку…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
20 жовтня 2024, 15:21
#
Те работодатели, которые в очередной раз поверили властям и слили своих сотрудников в ТЦК для бронирования в очередной раз поймут почему никогда нельзя верить властям.
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