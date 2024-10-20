У «Дії» призупинили бронювання від мобілізації

На сайті «Дії» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада 2024 року. Про це повідомляється на сайті «Дії» при спробі подати відповідну заяву.

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При спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу «Бронювання працівників», з’являється повідомлення про припинення бронювання.

«Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», — йдеться у тексті.

Раніше у «Дії» можна було подати списки військовозобовʼязаних працівників на бронювання, якщо компанія визнана критично важливою для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань або для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.