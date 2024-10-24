Чистий прибуток державного Приватбанку за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень. Це на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк отримав рекордний прибуток з початку року
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Скільки заробив держбанк
За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток банку до оподаткування сягнув 64,01 млрд грн.
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З початку року кредитний портфель Приватбанку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.
«Якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків», — йдеться в повідомленні.
За підсумками дев’яти місяців 2024 року операційні витрати збільшились на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.
12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.
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