Приватбанк отримав рекордний прибуток з початку року

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Скільки заробив держбанк

За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток банку до оподаткування сягнув 64,01 млрд грн.

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З початку року кредитний портфель Приватбанку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.

«Якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків», — йдеться в повідомленні.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року операційні витрати збільшились на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.

12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.