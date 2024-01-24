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24 січня 2024, 13:05

Приватбанк за рік збільшив чистий прибуток на 7,6 мільярда

За результатами 2023 року державний Приватбанк отримав чистий прибуток у 37,8 млрд грн, що на 7,6 млрд грн більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє пресслужба банку.

За результатами 2023 року державний Приватбанк отримав чистий прибуток у 37,8 млрд грн, що на 7,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.
Фото: kievvlast.com.ua

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Прибуток Приватбанку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

Минулого року банк також збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% - до понад 30 млрд грн. Водночас обсяг депозитів збільшився на 18% до 85 млрд грн.

Таке зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу Приватбанку на 16,7 млрд грн. Ще 3 млрд грн приросту чистого процентного доходу забезпечені процентною політикою банку НБУ протягом 2023 року.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягши 24,4 млрд грн.

«В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем», — зазначили в пресслужбі банку.

До того ж якість кредитного портфеля поступово покращується, що дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшились на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

За результатами 2023 року Привабанк спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено у 2021−2022 роках одночасно з дивідендами).

Більша частина чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Nasams Here
Nasams Here
24 січня 2024, 13:34
#
Ще б співробітникам заплатили 13 зарплату, ціни б не було)
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