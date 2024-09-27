Новий кредит Україні на 35 млрд євро — чи маємо повертати та які умови

Заява Єврокомісії про виділення нашій державі кредиту на 35 млрд євро заплутала багатьох українців, адже слово « кредит » означає, що гроші потрібно повертати. Насправді ж виплати покриватимуться з доходів від заморожених російських активів. Як працюватиме цей кредит, детально пояснила заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

В червні країни G7 оголосили про те, що нададуть Україні $50 млрд «безповоротної позички» (для нас — безповоротної, для них — позички), яка буде покрита прибутками від заморожених російських активів. Це 4−5 млрд євро на рік.

$50 млрд — це 45 млрд євро. З них 35 млрд євро надасть ЄС. Як це буде, згідно пропозиції ЄК?

По-перше, 35 млрд євро — це додаткові гроші до вже запланованих у бюджеті 12,5 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility.

По-друге, 35 млрд євро від ЄС будуть макрофінансовою допомогою. Макрофіни ЄС — це пряма бюджетна допомога, яка тримала нас на плаву в 2022 і 2023 роках (всього вони надали 25,2 млрд євро за два роки в обмін на реформи). Цього року на місце макрофінів заступив Ukraine Facility, за яким надійшло ще 12,2 млрд євро до бюджету.

За пропозицією ЄК, надання 35 млрд євро макрофінансової допомоги буде, як і раніше, прив’язане до умов щодо реформ, які будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Україною й Єврокомісією.

Транші мають надходити щоквартально разом із коштами Ukraine Facility. Усі транші мають надійти Україні до 31 грудня 2025 року. Від себе тут додам, що це не означає, що всі 35 млрд євро потрібно буде витратити у 2025 році. Наша незакрита потреба на наступний рік — лише 23,3 млрд доларів, а на 2026 — ймовірно, набагато більша.

Крім цього, ЄС створить Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) — Механізм боргової кооперації для України. ULCM обслуговуватиме (і виплачуватиме) не лише кредит ЄС, але й кредити інших країн G7, які надаються Україні в рамках «безповоротної позички» в $50 млрд.

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Якщо читати уважно пропозицію ЄК, то можна вичитати, що, якщо інші країни захочуть дати більше грошей Україні, то ЄС дасть менше, щоб в результаті все одно вийшло $50 млрд.

Пропозиція має бути підтримана Європарламентом і Радою ЄС, але очікується, що це погодження відбудеться до кінця 2024 року.