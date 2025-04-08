До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
8 квітня 2025, 17:36
Курс валют на вечір 8 квітня: долар на міжбанку подорожчав, а євро впало
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Відкриття 8 квітня
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Закриття 8 квітня
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Зміни
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41,09/41,13
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41,16/41,19
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7/6
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45,11/45,14
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45,03/45,05
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,35 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,48 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,95−41,05, євро — 45,25−45,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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