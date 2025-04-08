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8 квітня 2025, 14:26

Ажіотаж в магазинах Apple: Американці розкуповують iPhone через загрозу зростання цін

Співробітники з різних відділень Apple по всій території США повідомили, що у вихідні магазини були заповнені покупцями через занепокоєння, що ціни різко зростуть після введення нових тарифів. Більшість iPhone, найбільш продаваного і найважливішого продукту Apple, виробляються в Китаї, на який діють мита в 54%. Про це повідомляє Bloomberg.

Співробітники з різних відділень Apple по всій території США повідомили, що у вихідні магазини були заповнені покупцями через занепокоєння, що ціни різко зростуть після введення нових тарифів.
Фото: apple.com

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Один співробітник Apple розповів, що їхній магазин був переповнений людьми, які панічно купували смартфони.

«Майже кожен клієнт запитував мене, чи скоро ціни зростуть», — сказав працівник, який попросив не називати його імені, оскільки він не мав права виступати публічно.

Незважаючи на те, що в магазинах не було черг, які зазвичай бувають при випуску нового iPhone, атмосфера нагадувала напружені святкові дні, повідомили співробітники.

«Люди просто вриваються, хвилюються і ставлять питання», — розповів один з них, додавши, що компанія не надала магазинам жодних вказівок щодо того, як реагувати на такі запитання.

Збільшення продажів

Цей ажіотаж призвів до збільшення продажів iPhone. Згідно з інформацією від джерела, обізнаного з цим питанням, роздрібні магазини Apple у США зафіксували вищі продажі протягом минулих вихідних, ніж у попередні роки, принаймні на деяких великих ринках.

Apple оприлюднить результати другого фінансового кварталу 1 травня, що дасть генеральному директору Тіму Куку та фінансовому директору Кевану Пареху можливість обговорити вплив очікуваних мит.

Митна криза на фондовому ринку особливо сильно вдарила по Apple. За останні два торгові дні минулого тижня ринкова капіталізація компанії зменшилася більше ніж на пів трильйона доларів, і акції зазнали найгіршого триденного падіння з часів бульбашки доткомів у 2001 році.

«Яблучна» компанія вживає заходів, щоб підготуватися до митних зборів, в тому числі накопичуючи запаси техніки. З метою зменшення майбутніх втрат Apple спрямовує більше пристроїв, вироблених в Індії, на ринок США. Наразі Індія має бути оподаткована за нижчою ставкою, ніж Китай.

Apple також протягом багатьох років переносить більше свого виробництва до В'єтнаму, де тарифи будуть нижчими, ніж у Китаї. Компанія виробляє Apple Watch, Mac, AirPods та iPad в цій країні. Вона також виробляє деякі моделі Mac в Ірландії, Таїланді та Малайзії.

Читайте також: Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії, щоб обійти тарифи Трампа — ЗМІ

Нагадаємо

Згідно з прогнозами аналітиків Rosenblatt Securities, вартість всіх iPhone може зрости на 43%. Як це позначиться на цінах:

  • Базова модель iPhone 16 була випущена в США за ціною $799, але його ціна може зрости до $1 142.
  • Більш дорогий iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм і 1 терабайтом пам’яті, який зараз продається за $1 599, може коштувати майже $2 300.
  • Ціна найдешевшого iPhone 16e, який зараз у США коштує від $599, може зрости до $856.

При цьому інша техніка Apple також може зрости у ціні.

Читайте також: Ціни на iPhone у США можуть зрости на понад 40% через тарифи Трампа. Чи зачепить це українців

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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8 квітня 2025, 14:39
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