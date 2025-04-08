Morgan Stanley знижує прогноз зростання економіки США через загрозу тарифів

Аналітики Morgan Stanley знизили свій прогноз економічного зростання США на цей рік та передбачили різке посилення інфляції, посилаючись на можливі негативні наслідки тарифної політики президента Дональда Трампа, пише investing.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У записці для клієнтів стратеги на чолі з Майклом Гейпеном заявили, що тепер очікують реальне зростання ВВП США на рівні 0,8% у 2025 році і 0,7% у 2026 році, що нижче за їхні попередні прогнози в 1,5% і 1,2%.

Очікується, що базові та основні витрати на особисте споживання — ключовий показник інфляції, який уважно відстежується Федеральною резервною системою — становитимуть 3,4% та 3,9% відповідно до кінця року. Ці показники приблизно на один процентний пункт вищі за попередні очікування, зазначили аналітики.

Читайте також: Мита Трампа: як вони вплинуть на українську економіку та ціни

Прогнозується зростання безробіття до 4,9%, оскільки підвищена невизначеність щодо траєкторії тарифів Трампа негативно впливає на впевненість бізнесу та найм персоналу.

«Наша позиція на початку року була „повільніше зростання, більш стійка інфляція“. У наших березневих переглядах наша позиція змінилася на „повільніше зростання, більш висока інфляція“, оскільки більш раннє введення тарифів зупиняло дезінфляцію при вищому темпі інфляції. інфляції».

Аналітики зазначили, що масштаб деяких тарифів Трампа може бути «знижений у ході переговорів», хоча вони визнали, що раніше «недооцінили як швидкість запровадження тарифів, так і рівень встановлених тарифів».

Ринки все ще намагаються зрозуміти, чи планує адміністрація Трампа постійно вводити тарифи, які включають мінімальний 10% збір на весь імпорт США та цільові ставки до 50%, або використовувати їх як інструмент тиску під час переговорів із торговими партнерами. У понеділок Трамп заявив, що «обидва варіанти можуть бути вірними».

Представник США з торгівлі Джеймісон Грір має повідомити Комітет з фінансів Сенату у вівторок, що до нього звернулися майже 50 країн з проханням обговорити масштабні тарифи Трампа, згідно з повідомленнями ЗМІ.

Грир заявить у письмових свідченнях, що кілька із цих країн, таких як Аргентина, В'єтнам та Ізраїль, запропонували знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри, повідомляє Reuters.