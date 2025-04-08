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8 квітня 2025, 14:47

Світові фондові ринки відскакують після трьох днів падіння

У вівторок, 8 квітня, глобальні фондові ринки демонструють зростання після трьох днів турбулентності, викликаної тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Як повідомляє Financial Times, настрої інвесторів дещо стабілізувалися після його заяв про готовність вести переговори з ключовими торговими партнерами.

У вівторок, 8 квітня, глобальні фондові ринки демонструють зростання після трьох днів турбулентності, викликаної тарифною політикою президента США Дональда Трампа.
Фото Grok AI

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Європа на підйомі

Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 1,7%, британський FTSE 100 зріс на 1%, а німецький Dax додав 1,2%. Ці показники свідчать про відновлення довіри після різких падінь, спричинених невизначеністю навколо мит.

США: ф’ючерси в плюсі

На американському ринку ф’ючерси також пішли вгору: контракти на S&P 500 зросли на 1,5%, а на Nasdaq Composite — на 1,2%. Це дає надію на відскок після того, як індекси США три дні поспіль фіксували втрати через торговельну напругу.

Азія: контрасти відновлення

В Азії реакція ринків була неоднорідною. Японський індекс Topix стрибнув на 6% завдяки домовленості між Токіо та Вашингтоном про торговельні переговори. Китайський CSI 300 додав скромніші 0,7%, індійський Nifty 50 піднявся на 1,3%. Натомість гонконгський Hang Seng утратив 0,2% після раннього зростання, відображаючи стримані настрої в регіоні.

Цей сплеск активності свідчить про те, що ринки вхопилися за можливість переговорів як шанс уникнути найгірших сценаріїв торговельної війни, хоча невизначеність усе ще висить у повітрі.

Джерело: Мінфін
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