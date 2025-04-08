Мінфін залучив 7,9 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 8 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,89 млрд грн, що на 0,52 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,37 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,10 млрд грн під 16,31% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

1,43 млрд грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

5,36 млрд грн під 14,81% з погашенням 25 жовтня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,01%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.