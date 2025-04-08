Нью-Йорк знову посів перше місце серед усіх міст світу за кількістю доларових мільйонерів, що проживають у ньому, йдеться в щорічному звіті консалтингової компанії Henley & Partners, підготовленому спільно з аналітичною фірмою New World Wealth.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У Нью-Йорку налічується 384,5 тисяч мільйонерів, за останні 10 років ця кількість зросла на 45%. У тому числі у місті живе 818 осіб, активи яких перевищують $100 млн.

Друге місце посіла агломерація навколо затоки Сан-Франциско, до якої входить сам Сан-Франциско та Кремнієва долина.

Як показало дослідження, у цьому районі кількість мільйонерів зросла майже вдвічі (на 98%) за останнє десятиліття та досягла 342,4 тисячі.

Більш високі темпи зростання популяції мільйонерів зафіксовані лише у Шеньчжені (142%), Ханчжоу (108%) та Дубаї (102%). Крім того, у Сан-Франциско тепер мешкає більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку — 82 проти 66.

Дубай продемонстрував найкраще зростання у топ-50 міст світу за останній рік, піднявшись на 18-й рядок з 21-го місця. Число доларових мільйонерів у місті тепер становить 81,2 тисячі. Найрізкіший спад зафіксував Сеул, який відкотився на 24-те місце з 19-го.

Лондон став єдиним містом, де кількість мільйонерів скоротилася протягом останнього десятиліття. Британська столиця зараз займає шосте місце у світі за чисельністю мільйонерів (215,7 тисяч), пропустивши вперед Токіо (292,3 тисяч), Сінгапур (242,4 тисяч) і Лос-Анджелес (220,6 тисяч). З 2014 року кількість мільйонерів у Лондоні скоротилася на 12%.

За останній рік у топ-50 міст світу за кількістю мільйонерів відбулася одна зміна — Лісабон увійшов до списку (22,2 тис. мільйонерів), а новозеландський Окленд залишив його.

Окремий список найдорожчих міст світу очолив Монако — вартість квадратного метра елітної житлової нерухомості у князівстві перевищує $38,8 тисячі. При цьому Монако також є світовим лідером за середнім станом на душу населення — показник перевищує $20 млн.

Нью-Йорк посів друге місце за дорожнечею житла ($27,5 тисяч за квадратний метр), Гонконг розташувався на третьому рядку ($26,3 тисяч), Лондон посів четверте місце ($24 тисяч).