Кабмін призначив очільника нового регулятора азартних ігор

Кабінет Міністрів призначив Геннадія Новікова очільником новоствореного держпідприємства ПлейСіті, яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Призначено Новікова Геннадія Олеговича головою Державного агентства України ПлейСіті», — написав він у Telegram.

Зазначимо, що у лютому 2023 року Новіков звільнився з посади члена уже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

У Мінцифри зазначили, що до останнього часу Новіков працював заступником керівника апарату КРАІЛ. При цьому його роботу у ліквідованому через корупційні скандали органі у міністерстві вважають ефективною.

«На посаді налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино — лише за 2024 рік заблокували 4 500 таких сайтів та застосунків. Також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано штрафних санкцій на майже 18 млн грн», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці березня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати КРАІЛ.

Серед пріоритетних завдань ПлейСіті у Мінцифри назвали:

Цифровізація видачі ліцензій, що, як очікується, сприятиме усуненню корупційних ризиків і забезпеченню прозорих умов для всіх учасників ринку.

Запровадження механізмів контролю за діяльністю ринку азартних ігор та боротьби з нелегальними казино.

Також зазначається, що буде протидія діяльності казино, пов’язаних із державою-агресором.

Очікується, що завдяки реформі державний бюджет зможе отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які будуть спрямовані на потреби Сил оборони.

21 березня 2025 року Кабмін створив державне агентство ПлейСіті, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, закон ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).