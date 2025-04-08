Мінекономіки скасувало понад 200 застарілих регуляторних норм для бізнесу. Зокрема, прибрали дозволи, погодження, висновки та інші інструменти, які давно втратили актуальність. Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.
Мінекономіки скасувало понад 200 застарілих регуляторних норм для бізнесу
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Що відомо
«Донедавна у нас ще існували такі дозволи, як санітарний паспорт на транспорт, дозвіл на заїзд в оздоровчі заклади, висновок цілительських здібностей, погодження перерв у порту на відкритому повітрі в холодний період року та інші. Ми їх прибрали… Бюрократії для підприємців стане менше», — зазначила Свириденко.
Яких сфер торкнулося скасування
- охорона здоров’я та санітарія;
- агросектор — зокрема спрощено вимоги щодо ветеринарної документації;
- сфера праці, будівництва, пожежної безпеки та ЗЕД — усунуто низку дозвільних процедур.
За словами Свириденко, урядова робоча група з дерегуляції вже переглянула понад 1300 регуляторних інструментів, і процес триває.
«Наша мета — звільнити підприємців від зайвого адміністративного тиску», — додала міністерка.
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