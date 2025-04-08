Мінекономіки скасувало понад 200 застарілих регуляторних норм для бізнесу. Зокрема, прибрали дозволи, погодження, висновки та інші інструменти, які давно втратили актуальність. Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

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Що відомо

«Донедавна у нас ще існували такі дозволи, як санітарний паспорт на транспорт, дозвіл на заїзд в оздоровчі заклади, висновок цілительських здібностей, погодження перерв у порту на відкритому повітрі в холодний період року та інші. Ми їх прибрали… Бюрократії для підприємців стане менше», — зазначила Свириденко.

Яких сфер торкнулося скасування

охорона здоров’я та санітарія;

агросектор — зокрема спрощено вимоги щодо ветеринарної документації;

сфера праці, будівництва, пожежної безпеки та ЗЕД — усунуто низку дозвільних процедур.

За словами Свириденко, урядова робоча група з дерегуляції вже переглянула понад 1300 регуляторних інструментів, і процес триває.

«Наша мета — звільнити підприємців від зайвого адміністративного тиску», — додала міністерка.