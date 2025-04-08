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8 квітня 2025, 15:12

Україна до жовтня розробить закон про віртуальні активи за європейськими стандартами — Рожкова

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що до жовтня 2025 року Україна підготує законопроєкт про віртуальні активи, який розподілить обов’язки між регуляторами. Документ створюватимуть за технічної підтримки міжнародних партнерів і на основі європейської директиви MiCA. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що до жовтня 2025 року Україна підготує законопроєкт про віртуальні активи, який розподілить обов’язки між регуляторами.

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Терміни та основа

«Відповідно до Меморандуму з МВФ, оновлені законодавчі пропозиції буде підготовлено із залученням технічної допомоги наших партнерів до жовтня 2025 року. Новий закон визначить розподіл повноважень регуляторів», — сказала Рожкова.

Вона пояснила, що законопроєкт ґрунтуватиметься на MiCA — європейському стандарті, який дозволяє токени, забезпечені базовими активами, лише якщо це забезпечення розташоване в Європі.

Хто регулюватиме

«Регулювання цього ринку в країнах ЄС зазвичай здійснюється спільно: центральні банки концентруються на токенах, які забезпечені валютами чи грошима, регулятори ринку цінних паперів або міністерства фінансів — на всіх інших», — зазначила вона.

В Україні також планують чітко розмежувати ролі регуляторів за підтримки міжнародних партнерів. При цьому Рожкова наголосила, що Мінцифри точно не стане регулятором через позицію МВФ, хоча його участь у розробці документа вітається.

Цей крок має на меті привести ринок віртуальних активів в Україні до міжнародних стандартів, забезпечивши прозорість і чіткість у регулюванні.

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Джерело: Мінфін
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