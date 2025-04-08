Мінфін у першому кварталі залучив понад 103 мільярди гривень від продажу ОВДП

У березні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті: 30,4 млрд грн; $201 млн та 191 млн євро . Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Безпека і оборона

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 квітня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,2%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,02%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок квітня 2025 року (у квітні 2024 року — 3,6%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у березні дорівнювала 16,4%, у доларі — 4,5%, у євро — 3,24%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 103,3 млрд грн.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Як придбати ОВДП

Придбати ОВДП можна дуже просто через Дію або у вашого банка, ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.