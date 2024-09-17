$1,6 млрд зверху за 4 роки: за що МВФ штрафує Україну та як це змінити

Бідні країни стали основним джерелом чистого доходу Міжнародного валютного фонду. Десяткам держав-позичальників доводиться виплачувати МВФ не лише відсотки за кредитами, а й встановлені надбавки (surcharge). Наприклад, Україна з 2018 до 2023 рр. заплатила їх $621 млн, і заплатить ще $1,6 млрд із 2024 до 2028 рр., підрахував старший науковий співробітник Центру геоекономіки Atlantic Council Хунг К. Тран.

Про суть проблеми та шляхи її вирішення Project Syndicate пишуть Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки, Кевін Галлахер, професор університету Бостона, Мартін Гусман, ексміністр фінансів Аргентини, і Марілу Уй, ексдиректор секретаріату Групи 24. «Мінфін» вибрав головне.

Група з 22 країн, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі, включаючи Пакистан та Україну, стала найбільшим джерелом чистого доходу МВФ за останні роки. Виплати цих країн перевищили операційні витрати Фонду. Установа, яка покликана забезпечувати глобальне суспільне благо міжнародної фінансової системи, що добре функціонує, по суті, просить країни, які ледве можуть платити за своїми рахунками, сплатити рахунки за решту світу.

У 2020 році ці збори МВФ сплачували 10 країн. До 2023 року, через шок від COVID-19, з війною в Україні та зростанням відсоткових ставок, кількість таких країн збільшилася до 22. І, що важливо, базова ставка МВФ зросла з менше ніж 1% до майже 5%, збільшивши загальну ставку кредитування для тих, хто сплачує додаткові збори, до 7,8%. Не дивно, що цим країнам важко вийти з боргової кризи. Час покласти край додатковим зборам.

Чому МВФ бере з нас більше

Такий несприятливий стан справ є результатом політики МВФ щодо стягнення додаткових зборів із країн, які перевищують граничні значення за сумою або терміном їх запозичення у Фонду.

Накладення штрафів на охоплену війною Україну або, наприклад, на Пакистан, країну з доходом нижче середнього, де повінь два роки тому затопила третину її території, здається суперечливим місії МВФ: підтримання стабільності у світовій фінансовій системі.

Додаткові збори не гарантують погашення та не захищають фінанси МВФ. Їхній головний ефект полягає у збільшенні тягаря боргових виплат саме тоді, коли країни найменше можуть собі це дозволити, що суперечить безпосередньо суті Фонду, який був створений для надання контрциклічного фінансування.

Щобільше, останніми роками додаткові збори стали набагато обтяжливішими для країн-боржників, і, таким чином, їх стало набагато складніше обґрунтувати.

Цього року МВФ має намір досягти середньострокової мети за страховими залишками (потреба в яких була сильно перебільшена, з огляду на те, що дефолти позичальників вкрай рідкісні).

Як тільки цієї мети буде досягнуто, додаткові збори забиратимуть гроші у країн із середнім рівнем доходу, у яких більша заборгованість, що зменшить навантаження на багаті країни.

Просити бідніші країни фінансувати глобальні суспільні блага, які надає Фонд, неправильно, особливо в той час, коли країни мають нарощувати інвестиції для досягнення Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року та своїх, що визначаються на національному рівні, внесків у рамках Паризької угоди щодо клімату.

Продовження вічної залежності

Прихильники додаткових зборів стверджують, що вони утримують боржників від надмірного запозичення МВФ. Але цей аргумент ігнорує той факт, що позики вимагають схвалення Виконавчої ради Фонду, яка може відхилити необґрунтовані запити, і не бере до уваги той факт, що додаткові збори роблять країни більше залежними від МВФ, а не менше.

Захисники ідеї додаткових сборів також стверджують, що вони необхідні для створення фінансових буферів МВФ. Але залишаючи осторонь очевидний момент, що покладання тягаря створення цих буферів на країни, які перебувають у скрутному становищі, суперечить місії Фонду щодо захисту фінансової стабільності, ця логіка більше не працює, якщо вона взагалі колись працювала.

МВФ є привілейованим кредитором, що означає, що країни мають виплатити Фонду борги у першу чергу, до виплат іншим кредиторам.

Нагромадження додаткових зборів понад те, що країни вже мають, вимагає від них вкладати більше дефіцитної іноземної валюти у погашення боргу МВФ, що обмежує їхню здатність накопичувати валютні резерви та повертати доступ до міжнародних ринків капіталу. З огляду на це, багато країн не матимуть іншого вибору, окрім як залишатися залежними від кредитування Фонду для погашення своїх попередніх кредитів МВФ.

Навіть якщо не зважати на особливості статусу привілейованого кредитора МВФ, надбавки за своєю суттю є проциклічними. Зовнішні чинники, такі як зростання відсоткових ставок, шоки цін на сировинні товари, переоцінені валюти та екстремальні погодні явища, часто змушують країни позичати у Фонду великі суми.

Аналогічним чином можливість доступу до міжнародних кредитних ринків та погашення заборгованості перед МВФ раніше, ніж перед іншими кредиторами багато в чому залежить від світових фінансових умов. У несприятливій міжнародній обстановці збільшення навантаження на країни, які страждають від боргових криз, є контрпродуктивним і заважає їм відновити стабільні траєкторії зростання.

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Як це змінити

Нещодавно розпочатий МВФ огляд своєї політики додаткових зборів дає змогу виправити зламану систему. Фонд повинен прислухатися до тих, хто закликає до реформи додаткових зборів, включаючи прем'єр-міністра Барбадоса Міа Амор Моттлі, групу країн G24, що розвиваються, і декількох законодавців у Сполучених Штатах.

Найпростішим і найефективнішим варіантом було б повне усунення додаткових зборів.

Якщо це виявиться політично неможливим, реформи могли б містити обмеження загальних відсоткових зборів (базова ставка плюс додаткові збори).

Таким чином, МВФ накладав би менше тягаря на країни-боржники, особливо тих, хто опинився у жорстких грошово-кредитних умовах. А додаткові збори зменшувалися б у міру зростання базової відсоткової ставки Фонду.

Інші технічні коригування допомогли б знизити тягар додаткових зборів.

Наприклад, МВФ міг би підвищити граничні значення для запровадження додаткових зборів і привести їх у відповідність до поточних лімітів «виключного доступу», за межами яких ситуація країни вважається досить надзвичайною, щоб дозволити кредитування поза стандартною структурою МВФ.

Якби надбавки, які країна виплачує в рамках кредитів МВФ, рахувалися б не як додаткові витрати, а як основні платежі за цими кредитами, це могло б суттєво допомогти.

Навіть якщо раніше надбавки мали сенс, як політика, зараз вони його, звичайно, не мають.

Фінанси МВФ є надійними; фінансів таких країн, як Пакистан та Україна, — ні.

Примушування країн платити обтяжливі надбавки лише збільшує боргове навантаження на них. Ненайкращий спосіб захистити світову економіку або фінансувати інститут, який відповідає за глобальну фінансову стабільність.