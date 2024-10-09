Приватбанк обрав нового голову правління — шведського банкіра Бьоркнерта
У Приватбанку новий голова правління, Угорщина блокує українські гроші: головне за середу
Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта. У Приватбанку він зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, зазначається у повідомленні. Шведський банкір має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях.
Угорщина заблокувала 35 млрд євро для України до виборів у США
Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США.
НБУ проводить більшість IBAN-платежів до 5 хвилин, а коштують вони від 35 копійок — регулятор
Більшість грошових переказів, що проходять через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку, обробляються від 1 до 5 хвилин.
Курс долара суттєво зміниться вже до кінця 2024 року — прогноз
Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар, за середньорічного курсу в 40,5 гривні за долар. Такий прогноз озвучив на своїй сторінці в Facebook Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, який стане спікером конференції «Жити на відсотки».
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