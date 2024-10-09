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9 жовтня 2024, 20:00

У Приватбанку новий голова правління, Угорщина блокує українські гроші: головне за середу

Приватбанк обрав нового голову правління — шведського банкіра Бьоркнерта

Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта. У Приватбанку він зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, зазначається у повідомленні. Шведський банкір має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
9 жовтня 2024, 21:41
#
Допоки хлопці по окопах, приватбанк обирає шведа. країна дурнів
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