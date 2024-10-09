У Приватбанку новий голова правління, Угорщина блокує українські гроші: головне за середу

Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта. У Приватбанку він зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, зазначається у повідомленні. Шведський банкір має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях.

Угорщина заблокувала 35 млрд євро для України до виборів у США

Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США.

НБУ проводить більшість IBAN-платежів до 5 хвилин, а коштують вони від 35 копійок — регулятор

Більшість грошових переказів, що проходять через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку, обробляються від 1 до 5 хвилин.

Курс долара суттєво зміниться вже до кінця 2024 року — прогноз