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9 жовтня 2024, 8:44

Курс долара суттєво зміниться вже до кінця 2024 року — прогноз

Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар, за середньорічного курсу в 40,5 гривні за долар. Такий прогноз озвучив на своїй сторінці в Facebook Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, який стане спікером конференції «Жити на відсотки».

Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар, за середньорічного курсу в 40,5 гривні за долар.

Темою виступу експерта на заході стане «Економічний прогноз: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2024−2025 роках?».

Вже зараз Григорій Кукуруза прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%, очікувані темпи зростання економіки в третьому та четвертому кварталах можуть покращитися до 2,3% та 3% (проти 1,7% та 2,8% рік тому), натомість прогнозований обсяг експорту товарів становитиме $37,4 млрд, а імпорту — $68,7 млрд, що призведе до негативного сальдо торгівлі товарами в розмірі -$31,3 млрд. Про ці та багато інших показників експерт говоритиме на конференції «Жити на відсотки», яка відбудеться 9 листопада у Києві.

Крім того, на заході виступить Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S. На конференції також будуть присутні директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, Інвестор та фінансовий консультант, засновник Академії фінансової грамотності та WEB3 університету «Learn to earn Global» Михайло Пацан, Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан та інші експерти.

Говоритимуть про фондовий ринок, криптовалюту, нерухомість, земельні інвестиції. Тобто про найдієвіші інвестиційні інструменти, завдяки яким мрія про пасивний заробіток стане реальністю.

Як долучитися?

Для цього потрібно придбати квиток на конференцію «Жити на відсотки» на сайті. Участь у заході можлива як офлайн, так і онлайн. Учасники отримають презентації усіх спікерів та запис конференції, а ті, хто відвідають захід наживо, зможуть ще й отримати доступ до експо зони з інвестпропозиціями, взяти участь в розіграші призів від організаторів та партнерів та долучитися до нетворкінгу.

Якщо ви хочете зрозуміти як не лише відкладати кошти, але й примножувати їх, конференція «Жити на відсотки» точно для вас! Не вагайтеся та приєднуйтеся, щоб отримати свою порцію натхнення та мотивації стати фінансово незалежним вже у найближчому майбутньому

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Sarevok
Sarevok
9 жовтня 2024, 8:48
#
Вы все только обещаете.
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
9 жовтня 2024, 9:15
#
Пусть НБУ честно и открыто, «прозоро» говорит народу о своих планах о девальвации /укреплении гривны… 🤨 А то, НБУ только помалкивает, дает поверхностные, рассплывчатые пояснения — а сам ведет хитрую, закулисную игру!
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
9 жовтня 2024, 9:39
#
Говоритимуть про фондовий ринок- навіщо говорити про те чого нема і малоймовірно, що воно з’явиться
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 жовтня 2024, 9:44
#
Цей прогноз трошки на рекламу конференції схожий. Реклама і без плашки, як так?
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+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 жовтня 2024, 10:16
#
«Григорій Кукурудза» — звучить як сценічний псевдонім якогось провінційного стендапера!
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