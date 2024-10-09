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9 жовтня 2024, 16:30

НБУ проводить більшість IBAN-платежів до 5 хвилин, а коштують вони від 35 копійок — регулятор

Більшість грошових переказів, що проходять через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку, обробляються від 1 до 5 хвилин. Про це НБУ повідомив «Мінфіну» у відповідь на офіційний запит.

Більшість грошових переказів, що проходять через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку, обробляються від 1 до 5 хвилин.

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Національний банк навів таку статистику щодо платежів за серпень 2024 року:

  • до 1 хвилини — 0,2% всіх успішних платежів через СЕП;
  • до 5 хвилин — 99,4% платежів;
  • до 10 хвилин — 0,4% платежів.

Розрахунки йдуть у режимі реального часу.

«СЕП є системою Real-Time-Gross-Settlement, яка здійснює розрахунок за рахунками банку-відправника та банку-отримувача одночасно і миттєво в момент надходження платежу до СЕП», — наголосили нам у НБУ.

Окремо регулятор зазначив, що тимчасові виміри стосуються періоду обслуговування проведення саме нацбанківською системою електронних платежів і не охоплює моменти обробки платежу в банках відправнику/одержувачу.

«Ці інтервали часу залежать від систем автоматизації банків та організації їхньої операційної роботи. Національний банк докладає максимум зусиль щодо забезпечення цілодобового проходження платежів у межах України. Зокрема, Центр обробки СЕП (ЦОСЕП) працює 365 днів на рік у цілодобовому режимі», — запевнили у НБУ.

Саме через СЕП Нацбанку проходять платежі за IBAN (міжнародним номером банківського рахунку), який регулятор став активніше просувати після включення з 1 жовтня 2024 року обмеження для населення на p2p-платежі лімітом у 150 тис. грн/місяць, їх проводять міжнародні платіжні системи VISA та MasterCard. Перерахування через IBAN у ці 150 тис. грн не рахують, і під нове табу не потрапляють. При цьому слабкою стороною таких платежів є саме їхня швидкість, про що «Мінфін» писав окремо і пояснював ситуацію.

У минулорічному офіційному звіті НБУ уточнював, що в середньому за добу через його СЕП проводить 1,2 млн платежів на загальну суму 617 млрд грн. І значна їхня частка — 41% — це перерахування до 1 тис. грн.

А зараз у коментарі «Мінфіну» Нацбанк уточнив вартість платежів через його СЕП для банків, які залежать від суми:

  • до 5 тис. грн — 35 копійок;
  • 5,01−100 тис. грн — 1,2 грн;
  • від 100,01 тис. грн і вище — 10 грн.

Банки самі визначають додаткову вартість до нацбанківських тарифів, з якої виставляють свої комісії для клієнтів.

Нам уточнили, що за час великої війни до НБУ надійшло 3 скарги на незарахування відправлених через СЕП грошей: одна — 2022 року і дві — 2024-го. Але запевнили, що збоїв у системі не фіксувалося.

«Перебоїв/збоїв у роботі СЕП у 2021 — 2024 роках не було. І Національний банк робить все необхідне, щоб цього не сталося й у майбутньому. Водночас повномасштабна війна та ракетний терор з боку агресора створюють складні умови для повноцінної роботи платіжної інфраструктури, що збільшує ризики для фінансової системи країни. Для нівелювання їхнього впливу на проведення міжбанківських платіжних операцій через СЕП Національний банк визначив порядок дій щодо забезпечення виконання платіжних операцій користувачів платіжних послуг або власних зобов'язань банків у разі відсутності коштів зв'язку з Національним банком», — відповіли «Мінфіну» в НБУ.

Регулятор пропрацював та затвердив на цей випадок передачу інформації «у вигляді файлів на змінних носіях інформації», але на практиці цей метод не застосовувався.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+24
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2024, 16:32
#
Это ложь . они видимо считают с внутрибанковскими платежами . По факту от нескольких часов до зачисления .
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0
kiraks
kiraks
9 жовтня 2024, 17:07
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А раніше могли без IBAN безкоштовно. Придумали якесь лайно з обовязковою комісією.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 жовтня 2024, 18:27
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Не стоит привыкать к хорошему
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 жовтня 2024, 18:07
#
Банк-отправитель ~ 1 час
Банк-получатель ~ 1 час

Итого, не более двух часов…
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