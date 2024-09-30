Низькі зарплати й відсутність вакансій: українці назвали головні проблеми у пошуку роботи

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати та відсутність потрібних вакансій. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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56,3% респондентів під час опитування заявили, що головна проблема — це низькі зарплати. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.

Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.

При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.

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