Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати та відсутність потрібних вакансій. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.
30 вересня 2024, 13:52
Низькі зарплати й відсутність вакансій: українці назвали головні проблеми у пошуку роботи
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56,3% респондентів під час опитування заявили, що головна проблема — це низькі зарплати. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.
Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.
Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.
При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Скільки буде за підсумками 2024 року?
Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.