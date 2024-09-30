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30 вересня 2024, 13:52

Низькі зарплати й відсутність вакансій: українці назвали головні проблеми у пошуку роботи

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати та відсутність потрібних вакансій. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати та відсутність потрібних вакансій.

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56,3% респондентів під час опитування заявили, що головна проблема — це низькі зарплати. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.

Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.

При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
30 вересня 2024, 15:10
#
Гірше ж точно не буде бо все по приколу.
+
0
bonv
bonv
30 вересня 2024, 15:10
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року?
Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
+
+29
Abramon
Abramon
30 вересня 2024, 15:18
#
Оце більш на правду схоже, а не на кшталт — «Роботодавці скаржаться на брак працівників і пропонують високі зарплати».
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
30 вересня 2024, 16:06
#
+100%
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