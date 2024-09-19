Work.ua розкрив статистику зарплат і вакансій для всіх

В оновленій статистиці Work.ua — детальні графіки, що показують зміни зарплат і вакансій за професіями та містами за останній рік або три роки.

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Практичний інструмент для обґрунтування підвищення зарплати

Нова статистика може допомогти користувачам аргументувати підвищення зарплати перед роботодавцем. Наприклад, якщо середня зарплата бухгалтера в Києві за останній рік зросла на 18%, цей факт може стати вагомим аргументом на переговорах про перегляд заробітної платні.

Як і раніше, користувачі знатимуть середню зарплату за 100 найпопулярнішими посадами. Але відтепер також розумітимуть, як змінювалися пропоновані винагороди цим спеціалістам за останній рік. Можливо, це стане додатковим фактором для перекваліфікації.

Також можна бачити не тільки середнє значення ЗП, а і розподіл рівня зарплати за кожною спеціальністю. Середня зарплата — це, звичайно, дуже орієнтовна цифра. І швидше відповідає рівню середнього спеціаліста. Відповідно, нижче за неї — зарплати стажерів, а вище — більш досвідчених фахівців. Така аналітика точно допоможе орієнтуватися, на яку винагороду шукач може розраховувати під час пошуку нової роботи.

Коли час діяти: момент для зміни роботи

Окрім оновлених зарплатних даних, Work.ua тепер надає інформацію про кількість вакансій за обраними професіями. Новий дашборд дозволяє оцінити, як змінювалася кількість вакансій у різних галузях і містах протягом року чи трьох. Це допомагає краще зрозуміти, коли на ринку праці з’являється більше можливостей і коли може бути найкращий час для пошуку нової роботи.

Переваги для шукачів та роботодавців

Для шукачів нові дані про зарплати та кількість вакансій відкривають можливості для більш впевненого прийняття рішень щодо кар'єри: зрозуміти, як змінилася зарплата порівняно з ринковими показниками, на які суми можна орієнтуватися при перегляді винагороди.

Для роботодавців оновлена статистика допоможе визначити, чи пропонує компанія конкурентну зарплату та коли варто переглядати винагороди співробітників. Така прозорість і доступ до актуальних даних роблять процеси найму та утримання працівників більш ефективними.