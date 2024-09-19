Work.ua розкрив статистику зарплат і вакансій для всіх

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 вересня 2024, 17:14

Work.ua розкрив статистику зарплат і вакансій для всіх

В оновленій статистиці Work.ua — детальні графіки, що показують зміни зарплат і вакансій за професіями та містами за останній рік або три роки.

В оновленій статистиці Work.ua — детальні графіки, що показують зміни зарплат і вакансій за професіями та містами за останній рік або три роки.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрактичний інструмент для обґрунтування підвищення зарплатиНова статистика може допомогти користувачам аргументувати підвищення зарплати перед роботодавцем.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Практичний інструмент для обґрунтування підвищення зарплати

Нова статистика може допомогти користувачам аргументувати підвищення зарплати перед роботодавцем. Наприклад, якщо середня зарплата бухгалтера в Києві за останній рік зросла на 18%, цей факт може стати вагомим аргументом на переговорах про перегляд заробітної платні.

Як і раніше, користувачі знатимуть середню зарплату за 100 найпопулярнішими посадами. Але відтепер також розумітимуть, як змінювалися пропоновані винагороди цим спеціалістам за останній рік. Можливо, це стане додатковим фактором для перекваліфікації.

Також можна бачити не тільки середнє значення ЗП, а і розподіл рівня зарплати за кожною спеціальністю. Середня зарплата — це, звичайно, дуже орієнтовна цифра. І швидше відповідає рівню середнього спеціаліста. Відповідно, нижче за неї — зарплати стажерів, а вище — більш досвідчених фахівців. Така аналітика точно допоможе орієнтуватися, на яку винагороду шукач може розраховувати під час пошуку нової роботи.

Коли час діяти: момент для зміни роботи

Окрім оновлених зарплатних даних, Work.ua тепер надає інформацію про кількість вакансій за обраними професіями. Новий дашборд дозволяє оцінити, як змінювалася кількість вакансій у різних галузях і містах протягом року чи трьох. Це допомагає краще зрозуміти, коли на ринку праці з’являється більше можливостей і коли може бути найкращий час для пошуку нової роботи.

Переваги для шукачів та роботодавців

Для шукачів нові дані про зарплати та кількість вакансій відкривають можливості для більш впевненого прийняття рішень щодо кар'єри: зрозуміти, як змінилася зарплата порівняно з ринковими показниками, на які суми можна орієнтуватися при перегляді винагороди.

Для роботодавців оновлена статистика допоможе визначити, чи пропонує компанія конкурентну зарплату та коли варто переглядати винагороди співробітників. Така прозорість і доступ до актуальних даних роблять процеси найму та утримання працівників більш ефективними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає PastoreFrom и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами