У п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Курс гривні закладається на наступний рік на рівні 45 грн/$. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
13 вересня 2024, 21:58
Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники
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Інфляція закладається на рівні +9,5%. Зростання ВВП очікується менше ніж в цьому році - +2,7%. Потреба у зовнішньому фінансуванні - $38,4 млрд.
Основні показники
Економічні показники, зазначені в статті про проект Державного бюджету України на 2025 рік:
- Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.
- Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.
- Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).
- Підтримка соціально незахищених громадян: 419,2 млрд грн (Пенсійний фонд: 237,9 млрд грн, Допомога малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах: 127,9 млрд грн. Виплата пільг і субсидій: 42,3 млрд грн).
- Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.
- Освіта: 169,3 млрд грн.
- Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.
- Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.
- Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.
- Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою «5−7-9%»).
- Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.
- Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).
- Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.
- Гуманітарне розмінування земель: 1 млрд грн.
- Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.
- Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.
- Резервний фонд: 43,9 млрд грн.
- Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.
- Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.
- Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.
Джерело: Мінфін
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