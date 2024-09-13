Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники

У п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Курс гривні закладається на наступний рік на рівні 45 грн/$. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Інфляція закладається на рівні +9,5%. Зростання ВВП очікується менше ніж в цьому році - +2,7%. Потреба у зовнішньому фінансуванні - $38,4 млрд.

Основні показники

Економічні показники, зазначені в статті про проект Державного бюджету України на 2025 рік: