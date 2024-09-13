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13 вересня 2024, 21:58

Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники

У п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Курс гривні закладається на наступний рік на рівні 45 грн/$. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

У п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Фото: НБУ

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Інфляція закладається на рівні +9,5%. Зростання ВВП очікується менше ніж в цьому році - +2,7%. Потреба у зовнішньому фінансуванні - $38,4 млрд.

Основні показники

Економічні показники, зазначені в статті про проект Державного бюджету України на 2025 рік:

  • Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.
  • Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.
  • Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).
  • Підтримка соціально незахищених громадян: 419,2 млрд грн (Пенсійний фонд: 237,9 млрд грн, Допомога малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах: 127,9 млрд грн. Виплата пільг і субсидій: 42,3 млрд грн).
  • Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.
  • Освіта: 169,3 млрд грн.
  • Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.
  • Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.
  • Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.
  • Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою «5−7-9%»).
  • Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.
  • Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).
  • Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.
  • Гуманітарне розмінування земель: 1 млрд грн.
  • Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.
  • Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.
  • Резервний фонд: 43,9 млрд грн.
  • Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.
  • Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.
  • Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
13 вересня 2024, 22:29
#
А чому не 36?:)))
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