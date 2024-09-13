Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Пріоритети

Головний пріоритет бюджету на наступний рік — це оборона та безпека України.

«Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі», — заявив Шмигаль.

За його словами, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяються на соціальний захист.

«Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує», — підкреслив Шмигаль.

211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн — на освіту.

Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу.

«Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій», — зазначив прем'єр.

Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «єОселя».

«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики», — підкреслив голова уряду.