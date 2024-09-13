Сьогодні відключення світла не прогнозуються

У п'ятницю, 13 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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При цьому у компанії зазначили, що необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься.

«Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 — 10:00 і 16:00 — 22:00», — закликали енергетики.

Нагадаємо

Вчора, 12 вересня, у Києві, а також у низці областей повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.

Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.