ООН виплачує українцям до 12 300 грн: які критерії діють у 2026 році та хто має право на допомогу

Українці, які постраждали від війни, можуть претендувати на грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Однак із квітня 2026 року організація змінила підхід до виплат: замість попередньої багатоцільової програми діє система допомоги за пріоритетами. Про це нагадує видання «На пенсії».

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Тепер право на кошти визначають не лише за статусом переселенця чи фактом повернення в Україну, а й з урахуванням обставин, місця проживання та рівня вразливості домогосподарства.

Які критерії діють у 2026 році

УВКБ ООН передбачає кілька категорій підтримки. Залежно від ситуації людина може отримати 10 800 або 12 300 грн одноразово, а для окремих категорій переселенців передбачені щомісячні виплати.

З квітня УВКБ ООН перейшло до моделі «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Вона охоплює людей, які живуть поблизу фронту, були евакуйовані або постраждали від обстрілів, а також найбільш вразливих переселенців і тих, хто повернувся додому.

Основні категорії та суми такі:

Пріоритет 1 — мешканці прифронтових територій. На допомогу можуть претендувати вразливі люди, які живуть у межах 50 км від лінії фронту або українсько-російського кордону. Враховують не лише місце проживання, а й здатність родини самостійно забезпечувати базові потреби. Розмір допомоги — 10 800 грн на людину за шість місяців, кошти можуть перерахувати одним платежем. Водночас УВКБ ООН зазначає, що наразі цей напрям не є пріоритетним у програмі.

Пріоритет 2 — евакуйовані та нещодавно переміщені люди. Йдеться про тих, хто був змушений залишити домівку через небезпеку, обстріли або евакуаційні заходи. Звернутися по допомогу потрібно протягом 45 днів після виїзду. Для вразливих домогосподарств, які відповідають умовам програми, передбачено 12 300 грн на людину одноразово — сума покриває три місяці.

Пріоритет 3 — люди, які постраждали від обстрілів. Допомога призначена для домогосподарств, у яких через обстріл різко зросли витрати або було втрачено дохід. Розмір виплати — 12 300 грн на людину одноразово за три місяці.

Пріоритет 4 — найбільш вразливі ВПО, які переміщуються понад шість місяців. Ця категорія стосується людей, які мають право на державну допомогу на проживання ВПО, але не можуть її отримати. Допомогу надають за направленням після оцінки потреб, без самостійної реєстрації у центрах УВКБ ООН. Розмір становить 2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн — для дитини або людини з інвалідністю.

Окремо передбачена підтримка для вразливих людей, які повернулися в Україну з-за кордону або до свого постійного місця проживання після внутрішнього переміщення. Вони мають безперервно проживати за місцем повернення щонайменше три місяці, а саме повернення має відбутися протягом останніх 12 місяців. Остаточне рішення залежить від оцінки вразливості домогосподарства. Розмір допомоги — 3 600 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців, тобто 10 800 грн загалом, які перераховують одним платежем.

Важливо: дохід до 8 300 грн на одну людину не є універсальним критерієм для всіх програм УВКБ ООН. Цей поріг зазначений у повідомленні про конкретні виїзні прийоми на Львівщині, але офіційні загальні правила програми передбачають оцінку сукупних обставин і вразливості домогосподарства. Сам факт наявності статусу ВПО або повернення з-за кордону не гарантує виплату.

Де працюватимуть мобільні групи у листопаді

За інформацією про виїзні прийоми, з 16 до 19 листопада 2026 року мобільні групи працюватимуть у п'яти містах Львівської області. Прийом триватиме з 11:00 до 14:00:

16 листопада — Стрий: вул. Героїв Небесної Сотні, 1 (ККЦ). Можна прийти за попереднім записом або в порядку живої черги.

17 листопада — Золочів: вул. Пачовського, 7 (ККЦ). Лише за попереднім записом.

18 листопада — Буськ: вул. Львівська, 2 (ЦНАП). Лише за попереднім записом.

19 листопада — Шептицький: вул. Шевченка, 15 (Народний дім). Попередній запис і жива черга.

19 листопада — Новий Розділ: вул. Чорновола, 8 (УСЗН). Лише за попереднім записом.

У Львові також працює пункт збору даних. Він приймає відвідувачів щовівторка з 09:00 до 18:00, перерва — з 13:00 до 14:00.

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Як подати заявку та хто фінансує виплати

Щоб потрапити на прийом мобільної групи, потрібно попередньо зареєструватися через онлайн-форму електронної черги, якщо для відповідного міста передбачений такий запис. Однак заповнення форми лише резервує місце на прийомі й не означає автоматичного призначення грошей. Під час особистої співбесіди фахівці перевіряють документи та оцінюють, чи відповідає домогосподарство критеріям програми.

Зазвичай під час реєстрації можуть знадобитися паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, довідка ВПО за наявності, банківські реквізити у форматі IBAN, свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують опікунство або інвалідність, якщо це стосується заявника.

Виплати фінансує УВКБ ООН — Агентство ООН у справах біженців. Це гуманітарна допомога, яку організація надає коштом добровільних внесків урядів-донорів та інших партнерів. Тобто йдеться не про виплату з державного бюджету України. Реєстрацію та оцінювання потреб можуть проводити партнери агентства.

Послуги з реєстрації безкоштовні. Представники організації не повинні вимагати CVV-код банківської картки чи оплату за оформлення допомоги. У разі сумнівів інформацію можна перевірити через офіційну гарячу лінію УВКБ ООН в Україні: 0 800 307 711.

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