ЄС готує новий зимовий пакет для України: генератори, автобуси та допомогу на відновлення мостів

Україна та Європейський Союз працюють над конкретним наповненням екстреного пакета допомоги для проходження зими. Він передбачатиме генератори, зарядні станції, автобуси, а також обладнання для відновлення мостів і переправ через Дніпро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Україна та Європейський Союз працюють над конкретним наповненням екстреного пакета допомоги для проходження зими.

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За його словами, підтримка необхідна для забезпечення життєдіяльності українських міст, які зазнають російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру.

Насамперед ідеться про Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків та Одесу.

«Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра», — зазначив прем'єр.

Яку допомогу планують отримати

Основним завданням нового пакета є підтримка енергетичної стійкості та транспортного сполучення в умовах тривалих відключень електроенергії.

Зокрема, Україна розраховує отримати додаткові генератори та зарядні станції, які допоможуть забезпечувати резервне живлення будинків і критичної інфраструктури.

Ще один напрям — громадський транспорт. Додаткові автобуси можуть підтримувати пасажирські перевезення у містах, де через перебої з електропостачанням зупиняється електротранспорт.

Окрему увагу приділять мостам і переправам через Дніпро. Допомога європейських партнерів має сприяти збереженню транспортного сполучення між правим і лівим берегами в умовах загрози нових російських атак.

Потреба в екстреній підтримці посилилася після чергових ударів по українській енергосистемі.

15 листопада російські війська атакували лінії електропередачі та підстанції у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

За словами Корецького, внаслідок ударів без електропостачання залишилися сотні тисяч людей.

В обох регіонах запровадили аварійні відключення. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, а об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні джерела живлення.

Коли Україна може отримати допомогу

16 листопада прем'єр-міністр планує провести в Брюсселі переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час зустрічі сторони мають узгодити деталі екстреного пакета, зокрема першочергові потреби та організацію постачання обладнання.

Корецький розраховує, що рішення вдасться остаточно погодити найближчим часом, після чого перші партії допомоги почнуть надходити в Україну.

Водночас загальну вартість пакета, точні обсяги додаткового обладнання та строки його постачання наразі не уточнено.

Яку допомогу вже погодив ЄС

Як раніше писав «Мінфін», 9 листопада президент Володимир Зеленський після розмови з Урсулою фон дер Ляєн повідомив про домовленість щодо екстреної допомоги Україні. Євросоюз погодився використати спеціальний механізм підтримки для забезпечення першочергових потреб міст після російських ударів.

Уже 12 листопада керівництво ЄС оголосило конкретні заходи: мобілізацію 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU, сприяння доставленню 200 автобусів та чотирьох понтонних мостів із Норвегії. Єврокомісія також допомагатиме створювати центри екстреної підтримки населення та забезпечувати їх необхідним обладнанням. Строки надходження цієї допомоги поки не визначені.

Окремо Євросоюз реалізує програму підтримки енергосистеми України на зимовий період 2026−2027 років загальним обсягом 920 млн євро. Вона передбачає ремонт пошкоджених мереж, розвиток децентралізованої генерації та зміцнення енергетичної інфраструктури. Нинішні переговори мають уточнити нагальні потреби українських міст та прискорити отримання допомоги, необхідної після останніх атак.