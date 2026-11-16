Google, Apple та Anthropic: скільки IT-гіганти сплатили податків в Україні

За січень — жовтень 2026 року міжнародні компанії, які надають електронні послуги українцям, сплатили до державного бюджету понад 17,5 млрд грн так званого «податку на Google». Це на 4,3 млрд грн, або приблизно на 33%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба України.

За січень — жовтень 2026 року міжнародні компанії, які надають електронні послуги українцям, сплатили до державного бюджету понад 17,5 млрд грн так званого «податку на Google».

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У валютному еквіваленті станом на 1 листопада надходження становили 161,7 млн євро та $208,4 млн.

Хто сплачує найбільше

Серед найбільших платників податку ДПС назвала міжнародні технологічні компанії Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon.

Водночас податкова не уточнила, скільки саме перерахувала до українського бюджету кожна з компаній.

Збільшується і кількість іноземних постачальників електронних послуг, які зареєстровані платниками ПДВ в Україні.

Протягом 2026 року на податковий облік стали ще 26 нерезидентів. Станом на 1 листопада їхня загальна кількість досягла 166.

Для порівняння, на початку року в Україні було зареєстровано 145 таких платників, а станом на 1 серпня — вже 159.

Як працює «податок на Google»

«Податок на Google» — це податок на додану вартість за ставкою 20%, який застосовується до електронних послуг іноземних компаній, що надаються українським фізичним особам, зокрема ФОП, які не зареєстровані платниками ПДВ.

Йдеться про онлайн-рекламу, доступ до відео- та аудіоконтенту, комп'ютерних ігор, програмного забезпечення, хмарних сервісів, електронних книжок та інших цифрових продуктів.

Обов'язкова реєстрація платником ПДВ передбачена для нерезидентів, у яких обсяг постачання таких послуг за попередній календарний рік перевищує еквівалент 1 млн грн. Компанії з меншими обсягами можуть зареєструватися добровільно.

Податок діє в Україні з 1 січня 2022 року. Його запровадили для оподаткування цифрових послуг іноземних компаній за правилами, порівнянними з тими, що діють для українського бізнесу.

Скільки приносить цифровий ринок

Як раніше писав «Мінфін», за підсумками 2025 року міжнародні технологічні компанії сплатили до українського бюджету понад 14,4 млрд грн «податку на Google». У 2024 році надходження становили 11,2 млрд грн, а у 2023-му — близько 8 млрд грн.

За десять місяців 2026 року надходження вже перевищили результат усього минулого року більш ніж на 3,1 млрд грн. Водночас збільшення надходжень у гривневому еквіваленті може бути пов'язане не лише зі зростанням споживання цифрових послуг, а й зі зміною валютного курсу та розширенням кола платників.

Зростання ринку електронних послуг впливає і на статистику зовнішньої торгівлі. У березні 2026 року Національний банк переглянув дані платіжного балансу за 2022−2025 роки, врахувавши уточнену інформацію про цифрові послуги, які іноземні компанії надають українцям. Це дозволило точніше оцінити витрати на закордонні онлайн-сервіси, але водночас призвело до збільшення раніше розрахованого дефіциту поточного рахунку.