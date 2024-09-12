За холодної зими світло відключатимуть, навіть якщо генерацію відновлять — Кудрицький

За холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації. Про це повідомив колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.

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За його словами, відключень світла може не бути лише за сценарієм, коли всю зиму буде плюс 5 або плюс 15 градусів і немає нових обстрілів енергетики з боку рф.

«Але ми розуміємо, що він (сценарій, — ред.) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані», — зазначив Кудрицький.

Він додав, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди.

«А саме холодна погода (взимку, — ред.) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання», — заявив він.

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В теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень, додав Кудрицький.

«А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит», — підсумував він.