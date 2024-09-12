У четвер, 12 вересня, у Києві, а також у низці областей повертаються стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
12 вересня 2024, 12:23
В Україні сьогодні повертаються відключення світла
З 13:00 до 00:00 діятиме одна черга відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях.
Нагадаємо
Раніше в Укренерго повідомляли, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії.
Негода знеструмила 38 населених пунктів у двох областях. При цьому через бойові дії та з інших причин знеструмлені 602 населені пункти.
Джерело: Мінфін
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