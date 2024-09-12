В Україні сьогодні повертаються відключення світла

У четвер, 12 вересня, у Києві, а також у низці областей повертаються стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

З 13:00 до 00:00 діятиме одна черга відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

Нагадаємо

Раніше в Укренерго повідомляли, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії.

Негода знеструмила 38 населених пунктів у двох областях. При цьому через бойові дії та з інших причин знеструмлені 602 населені пункти.