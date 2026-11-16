Срібло стало дорожчим за номінал монет: Німеччина переплавила пам'ятні випуски на 1,4 млн євро

Міністерство фінансів Німеччини витратило майже 1,4 млн євро на переплавлення вже викарбуваних срібних пам'ятних монет через різке подорожчання дорогоцінного металу. Вартість срібла, використаного для їх виготовлення, перевищила номінал, через що випуск став економічно невигідним. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на відповідь федерального Мінфіну на парламентський запит.

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Йдеться про дві колекційні монети — «Три святі королі» (Heilige Drei Könige) із різдвяної серії та «125 років Вуппертальській підвісній залізниці».

Обидва випуски мали надійти у продаж ще у 2025 році. Однак після зростання світових цін на срібло уряд скасував їх реалізацію за початковими умовами.

Чому монети довелося переплавити

За даними Міністерства фінансів Німеччини, витрати на перероблення монет становили:

624 тис. євро — за різдвяний випуск «Три святі королі».

733 тис. євро — за монети до 125-річчя Вуппертальської підвісної залізниці.

Загальна сума витрат досягла 1,357 млн євро.

Причиною стало стрімке зростання вартості срібла у 2025 році. Вартість металу в монетах перевищила їхній номінал, який становив 25 і 20 євро відповідно.

Щоб уникнути збитків, уряд переглянув параметри випусків. Монети довелося деформувати, переплавити та виготовити повторно — вже з іншими характеристиками.

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Водночас федеральне Міністерство фінансів очікує, що оновлена програма все одно принесе прибуток у розмірі кількох мільйонів євро.

Після перегляду номінал срібних пам'ятних монет зріс:

із 20 до 35 євро;

із 25 до 50 євро.

Уряд також зменшив вміст срібла у монетах звичайного карбування.

Для монет номіналом 35 євро пробу знизили з 925-ї до 500-ї, а вагу — з 18 до 17 грамів. У монетах номіналом 50 євро замість срібла 999-ї проби тепер використовують сплав 625-ї проби вагою 21 грам.

Відповідно, кількість чистого срібла в монеті номіналом 35 євро скоротилася з 16,65 до 8,5 грама. У 50-євровій монеті — майже з 22 до 13,125 грама.

Скільки коштують різдвяні монети

Оновлена монета «Три святі королі» номіналом 50 євро надійшла у продаж 5 листопада 2026 року. Вона стала завершальною у серії «Різдво», яку Німеччина випускала з 2021 року.

Наступний різдвяний випуск запланований на 26 листопада. Монета «Тиха ніч, свята ніч» (Stille Nacht, heilige Nacht) відкриє нову серію «Різдвяні пісні», що триватиме до 2030 року.

Колекційні монети випускають у двох варіантах.

Звичайне карбування (Stempelglanz) передбачає зменшений вміст срібла. Такі монети можна придбати за номіналом у відділеннях Бундесбанку за наявності.

Спеціальне карбування (Spiegelglanz) має вищу якість обробки, дзеркальну поверхню та зберігає попередні характеристики дорогоцінного металу.

У монетах номіналом 35 євро спеціального карбування використовують срібло 925-ї проби вагою 18 грамів, а у 50-єврових — срібло 999-ї проби вагою 22 грами.

Такі випуски продаються дорожче за номінал. Зокрема, на офіційному сайті Münze Deutschland колекційні версії різдвяних монет «Три святі королі» та «Тиха ніч, свята ніч» пропонувалися за 94,95 євро кожна.

Різниця у вартості пояснюється не лише кількістю дорогоцінного металу, а й особливостями карбування, дизайном і колекційним попитом.

Чи вигідно купувати монети

Як раніше писав «Мінфін», у лютому 2026 року офіційний дистриб'ютор колекційних монет Німеччини Münze Deutschland призупинив продаж срібних монет на невизначений строк. Причиною стало зростання світових котирувань срібла, через яке реалізація монет за встановленими номіналами стала економічно невиправданою.

У листопаді «Мінфін» також аналізував ситуацію на українському нумізматичному ринку. Після корекції світових цін на золото та срібло частина українських колекційних монет подешевшала. Це показує, що їхня ринкова вартість залежить не лише від тиражу та популярності випуску, а й від котирувань металу.

Для інвесторів різниця між звичайними та колекційними монетами має практичне значення. У новій німецькій 50-євровій монеті звичайного карбування міститься 13,125 грама чистого срібла.

У спеціальній версії — майже 22 грами, однак її ціна майже вдвічі перевищує номінал. Тому перед придбанням варто порівнювати не лише ціну монети, а й масу чистого металу, націнку продавця та можливу вартість перепродажу.