FATF виключила Монако та ще три країни із «сірого списку»: що це означає для бізнесу

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключила Монако, Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар із «сірого списку» юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом. Рішення може полегшити міжнародні фінансові операції та співпрацю з банками цих країн. Про це повідомляє FATF за підсумками пленарного засідання, яке відбулося 28−30 жовтня 2026 року.

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Організація визнала, що всі чотири країни досягли суттєвого прогресу в удосконаленні національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема, вони виконали погоджені плани реформ, усунули виявлені недоліки фінансового контролю та успішно пройшли виїзні перевірки FATF.

Що зміниться для бізнесу

Виключення зі «сірого списку» є позитивним сигналом для міжнародних банків, інвесторів і компаній, які працюють із відповідними юрисдикціями.

Потенційно це може означати:

Спрощення міжнародних платежів — зменшення кількості додаткових перевірок під час проведення транскордонних операцій.

Полегшення відкриття банківських рахунків — зниження ризиків, пов'язаних зі статусом країни.

Покращення доступу до міжнародного фінансування — підвищення довіри іноземних банків та інвесторів.

Спрощення ділової співпраці — зменшення регуляторних бар'єрів для компаній, що працюють із цими країнами.

Водночас виключення зі списку FATF не означає автоматичного скасування банківських перевірок. Фінансові установи й надалі оцінюватимуть ризики клієнтів та операцій.

Монако залишається у списку ЄС

Попри рішення FATF, Монако, Кот-д'Івуар та Демократична Республіка Конго поки залишаються в окремому переліку Європейського Союзу юрисдикцій із високим ризиком відмивання коштів.

Це означає, що європейські банки продовжують застосовувати посилені заходи перевірки операцій, пов'язаних із цими країнами, до відповідного перегляду переліку ЄС.

Хто залишився у «сірому списку»

Після оновлення під посиленим моніторингом FATF залишаються 18 юрисдикцій.

Серед них — Британські Віргінські острови, Ангола, Болівія, Боснія і Герцеговина, Венесуела, В'єтнам, Кенія, Кувейт, Ліван, Непал та інші.

Зокрема, Британські Віргінські острови, які широко використовуються в міжнародному корпоративному структуруванні, продовжують перебувати під посиленим моніторингом.

Довідка

«Сірий список» FATF — перелік країн і територій, у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму яких виявлено стратегічні недоліки.

Потрапляння до цього списку означає, що юрисдикція зобов'язалася усунути виявлені проблеми у визначені терміни та перебуває під посиленим міжнародним моніторингом.

Водночас FATF не вимагає автоматичного застосування посиленої перевірки до всіх операцій із країнами «сірого списку», наголошуючи на необхідності ризик-орієнтованого підходу.

Нагадаємо, Україна перебувала в «чорному списку» FATF до лютого 2004, а в «сірому» — до жовтня 2011.