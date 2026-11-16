Багаті країни скорочують прийом мігрантів: де стало складніше отримати дозвіл на проживання

Легальна міграція до розвинених країн скорочується другий рік поспіль. У 2025 році кількість нових постійних мігрантів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зменшилася на 1,6% — до 6,1 млн осіб. Найбільше падіння серед основних напрямків зафіксували у Великій Британії, Канаді та США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на щорічний звіт ОЕСР International Migration Outlook 2026.

Легальна міграція до розвинених країн скорочується другий рік поспіль.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Для порівняння, у 2024 році міграційний потік скоротився на 4,7%. Водночас навіть після двох років зниження кількість нових мігрантів залишається на 12,5% вищою за рівень 2019 року.

Йдеться про довгострокову міграцію, зокрема переїзд із метою працевлаштування, возз'єднання сім'ї або отримання гуманітарного статусу. Тимчасові трудові програми, студентські візи та заявки на притулок ОЕСР аналізує окремо.

Де мігрантів стало менше

Найбільше скорочення міграції відбулося у країнах, які традиційно приваблювали іноземних працівників та студентів.

За даними ОЕСР, у 2025 році приплив постійних мігрантів скоротився:

У Великій Британії — на 32%.

У Канаді — на 19%.

У США — на 14%.

У Німеччині — на 6%.

Водночас у Південній Європі спостерігається протилежна тенденція. Іспанія, Португалія та Італія нарощують залучення іноземців, зокрема для подолання дефіциту робочої сили.

В Іспанії кількість нових постійних мігрантів збільшилася на 25%, в Італії — на 46%, а в Португалії — на 139%. Португальський показник частково пояснюється оформленням великої кількості заявок на проживання, накопичених у попередні роки.

Без урахування цих трьох країн постійна міграція до ОЕСР скоротилася б на 8,2%.

Керівник відділу міжнародної міграції ОЕСР Жан-Крістоф Дюмон пояснює падіння корекцією після рекордного припливу іноземців у перші роки після пандемії, погіршенням економічної ситуації та зміною міграційної політики.

Зокрема, Велика Британія посилила вимоги до іноземних працівників із невисокими доходами та обмежила можливості переїзду для членів їхніх сімей. Канада знизила цільові показники прийому іммігрантів, а Австралія посилила правила видачі студентських і робочих віз.

Німеччина, своєю чергою, запровадила додатковий прикордонний контроль, але продовжила розвивати програми залучення кваліфікованих спеціалістів.

У США посилення імміграційної політики після повернення Дональда Трампа до Білого дому також вплинуло на приплив іноземців. Водночас статистика ОЕСР не охоплює всіх наслідків заходів щодо мігрантів, які вже перебувають у країні без законного статусу.

Іноземних студентів і шукачів притулку теж стало менше

Скорочується не лише постійна, а й частина тимчасової міграції.

Кількість іноземних студентів, які вперше прибули на навчання до країн ОЕСР, зменшилася з рекордних 2,1 млн у 2023 році до 1,6 млн у 2025-му.

Найвідчутніше падіння зафіксували у традиційних англомовних напрямках. Зокрема, у США приплив нових іноземних студентів скоротився на 33%, у Канаді — на 57%, в Австралії — на 13%.

Натомість у низці європейських країн кількість нових іноземних студентів продовжила збільшуватися, зокрема в Німеччині, Італії та Австрії.

У 2025 році країни ОЕСР також видали близько 2,2 млн дозволів на тимчасову роботу. Це приблизно на 4% менше за пікові показники 2023−2024 років, але все ще на 19% більше, ніж у 2019 році.

Зменшилася й кількість заявок на міжнародний захист. Без урахування США, де є обмеження щодо порівнянності статистики, їхня кількість скоротилася на 22% — приблизно до 1,1 млн.

Серед причин — зменшення потоку заявників із Сирії, посилення прикордонного контролю та зміни правил надання притулку.

При цьому країни ОЕСР не відмовляються від залучення іноземних працівників. Навпаки, багато держав розширюють спеціальні програми для висококваліфікованих фахівців у технологіях, медицині та наукових дослідженнях.

Що це означає для українців

Як раніше писав «Мінфін», на тлі посилення міграційних правил українці продовжують відігравати помітну роль на європейському ринку праці. За даними німецького Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), у липні 2026 року в Німеччині працювали близько 409,7 тис. громадян України. Це на 18,3% більше, ніж роком раніше. Рівень їхньої зайнятості зріс із 36,2% до 39,9%.

У Польщі станом на кінець серпня 2026 року в системі соціального страхування ZUS було зареєстровано понад 911 тис. українських громадян — на 6,4% більше, ніж на початку року.