Хто наповнює бюджет України: чотири галузі збільшили сплату податків на 177 млрд грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2026, 8:58

Хто наповнює бюджет України: чотири галузі збільшили сплату податків на 177 млрд грн

За підсумками січня — жовтня 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень від податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України. Найбільший внесок зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Сукупне зростання сплати податків цими чотирма галузями порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 177 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

За підсумками січня — жовтня 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень від податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.
За підсумками січня — жовтня 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень від податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які галузі сплатили найбільше

За даними ДПС, найбільші частки у загальній сумі податкових надходжень забезпечили:

  • Переробна промисловість — 17,9%.
  • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів і мотоциклів — 16,6%.
  • Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування — 12,5%.
  • Фінансова та страхова діяльність — 9,4%.

Разом ці чотири галузі забезпечили понад половину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Водночас саме вони продемонстрували найбільший приріст сплати податків у грошовому вираженні порівняно із січнем — жовтнем 2025 року.

Найбільше додаткових коштів надійшло від переробної промисловості — 52,8 млрд грн, або на 17,6% більше, ніж торік.

Підприємства оптової та роздрібної торгівлі збільшили сплату на 45,1 млрд грн (+16%).

Сфера державного управління, оборони та обов'язкового соціального страхування забезпечила додатково 39,6 млрд грн (+19,2%).

Фінансова та страхова діяльність збільшила відрахування на 39,5 млрд грн (+26,9%).

Фінансовий сектор зростає найшвидше

Попри те, що найбільше податків у абсолютному вираженні сплачує переробна промисловість, найвищі темпи зростання серед чотирьох галузей зафіксовані у фінансовому та страховому секторі.

За десять місяців 2026 року обсяг його податкових платежів збільшився на 26,9%. Це помітно вище, ніж у переробній промисловості (+17,6%) та торгівлі (+16%).

Водночас частка фінансового сектору у загальному обсязі сплати податків становила 9,4%, тоді як на переробну промисловість та торгівлю разом припало 34,5%.

У ДПС наголошують, що податкові надходження забезпечують фінансування оборони, соціальної сфери, підтримки громад та виконання державних зобов'язань.

Для платників податків продовжують працювати Центри обслуговування платників та Офіси податкових консультантів, де можна отримати роз'яснення щодо виконання податкових зобов'язань.

Як змінюється структура надходжень

Як раніше писав «Мінфін», за підсумками восьми місяців 2026 року найбільший внесок у наповнення зведеного бюджету забезпечували ті самі чотири галузі. На переробну промисловість припадало 17,9% надходжень, торгівлю — 16,3%, державне управління й оборону — 11,9%, фінансову та страхову діяльність — 10,8%.

За підсумками десяти місяців частка переробної промисловості залишилася незмінною, а торгівлі та державного управління зросла на 0,3 і 0,6 відсоткового пункту відповідно. Натомість частка фінансової та страхової діяльності скоротилася на 1,4 відсоткового пункту, хоча сума сплачених податків продовжувала зростати.

Загалом, за оперативними даними ДПС, за січень — жовтень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,101 трлн грн податків і зборів, які адмініструє податкова служба. Це окремий показник, який не слід ототожнювати з надходженнями до зведеного бюджету. На динаміку платежів за галузями впливають не лише результати діяльності підприємств, а й розмір зарплат, прибутків, податкові ставки та строки сплати окремих податків.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами