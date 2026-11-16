Хто наповнює бюджет України: чотири галузі збільшили сплату податків на 177 млрд грн

За підсумками січня — жовтня 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень від податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України. Найбільший внесок зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Сукупне зростання сплати податків цими чотирма галузями порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 177 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

За підсумками січня — жовтня 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень від податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.

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Які галузі сплатили найбільше

За даними ДПС, найбільші частки у загальній сумі податкових надходжень забезпечили:

Переробна промисловість — 17,9%.

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів і мотоциклів — 16,6%.

Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування — 12,5%.

Фінансова та страхова діяльність — 9,4%.

Разом ці чотири галузі забезпечили понад половину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Водночас саме вони продемонстрували найбільший приріст сплати податків у грошовому вираженні порівняно із січнем — жовтнем 2025 року.

Найбільше додаткових коштів надійшло від переробної промисловості — 52,8 млрд грн, або на 17,6% більше, ніж торік.

Підприємства оптової та роздрібної торгівлі збільшили сплату на 45,1 млрд грн (+16%).

Сфера державного управління, оборони та обов'язкового соціального страхування забезпечила додатково 39,6 млрд грн (+19,2%).

Фінансова та страхова діяльність збільшила відрахування на 39,5 млрд грн (+26,9%).

Фінансовий сектор зростає найшвидше

Попри те, що найбільше податків у абсолютному вираженні сплачує переробна промисловість, найвищі темпи зростання серед чотирьох галузей зафіксовані у фінансовому та страховому секторі.

За десять місяців 2026 року обсяг його податкових платежів збільшився на 26,9%. Це помітно вище, ніж у переробній промисловості (+17,6%) та торгівлі (+16%).

Водночас частка фінансового сектору у загальному обсязі сплати податків становила 9,4%, тоді як на переробну промисловість та торгівлю разом припало 34,5%.

У ДПС наголошують, що податкові надходження забезпечують фінансування оборони, соціальної сфери, підтримки громад та виконання державних зобов'язань.

Для платників податків продовжують працювати Центри обслуговування платників та Офіси податкових консультантів, де можна отримати роз'яснення щодо виконання податкових зобов'язань.

Як змінюється структура надходжень

Як раніше писав «Мінфін», за підсумками восьми місяців 2026 року найбільший внесок у наповнення зведеного бюджету забезпечували ті самі чотири галузі. На переробну промисловість припадало 17,9% надходжень, торгівлю — 16,3%, державне управління й оборону — 11,9%, фінансову та страхову діяльність — 10,8%.

За підсумками десяти місяців частка переробної промисловості залишилася незмінною, а торгівлі та державного управління зросла на 0,3 і 0,6 відсоткового пункту відповідно. Натомість частка фінансової та страхової діяльності скоротилася на 1,4 відсоткового пункту, хоча сума сплачених податків продовжувала зростати.

Загалом, за оперативними даними ДПС, за січень — жовтень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,101 трлн грн податків і зборів, які адмініструє податкова служба. Це окремий показник, який не слід ототожнювати з надходженнями до зведеного бюджету. На динаміку платежів за галузями впливають не лише результати діяльності підприємств, а й розмір зарплат, прибутків, податкові ставки та строки сплати окремих податків.