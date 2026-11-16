Хуанга хочуть повернути в Nvidia: Маск та керівники IT-гігантів тиснуть на раду директорів

Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг, який залишив посаду генерального директора компанії на тлі корпоративного скандалу, розглядає можливість повернення. Його прихильники серед впливових керівників Кремнієвої долини організовують кампанію підтримки та намагаються залучити до неї Білий дім. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією. Інформацію також передає Reuters.

Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг, який залишив посаду генерального директора компанії на тлі корпоративного скандалу, розглядає можливість повернення.

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За даними видання, Хуанг уже обговорював можливість повернення з найближчими соратниками.

Один із його союзників розповів, що прихильники колишнього керівника формують спеціальну групу впливових представників технологічної індустрії. Її завдання — переконати раду директорів Nvidia переглянути рішення про зміну керівництва.

Водночас група планує заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа. За словами співрозмовника Financial Times, Хуанг підтримує ці зусилля.

Маск виступив на захист Хуанга

Одним із найвідоміших прихильників повернення Хуанга став Ілон Маск, керівник Tesla та SpaceX.

13 листопада Маск публічно підтримав петицію про відновлення співзасновника Nvidia на посаді генерального директора.

Наступного дня він попередив, що компанія ризикує втратити важливі домовленості з постачальниками через відставку свого багаторічного керівника.

На думку Маска, частина партнерських угод Nvidia ґрунтувалася на особистій довірі до Хуанга, а не лише на формальних контрактах.

Водночас у Вашингтоні немає єдиної позиції щодо можливого повернення керівника.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 листопада заявив, що Nvidia варто шукати нового генерального директора за межами компанії.

Він також закликав раду директорів та юридичних консультантів протягом десяти днів надати відповіді на запитання щодо дотримання експортних обмежень і корпоративних процедур.

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Хто зараз керує Nvidia

12 листопада Nvidia офіційно оголосила про відставку Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів компанії.

Тимчасовою керівницею призначили фінансову директорку Колетт Кресс, яка працює у Nvidia з 2013 року.

Головою ради директорів став Харві Джонс. Компанія розпочала пошук постійного CEO серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів.

За інформацією Financial Times, рада директорів уже зверталася до генерального директора британського розробника мікросхем Arm Holdings Рене Хааса як до потенційного наступника Хуанга.

Водночас офіційного рішення про повернення співзасновника Nvidia немає. Компанія поки не прокоментувала повідомлення про переговори з його прихильниками.

Чому це важливо для інвесторів

Як раніше писав «Мінфін», відставка Хуанга 12 листопада завершила 33-річний період його керівництва Nvidia. Кадрові зміни відбулися на тлі внутрішнього розслідування можливого іноземного розвідувального впливу та питань щодо постачання американських ШІ-чипів до Китаю. Nvidia раніше заявляла, що не має підстав вважати корпоративні секрети або національну безпеку США скомпрометованими.

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Корпоративна криза вже позначилася на ринковій вартості компанії. За повідомленнями Reuters, після початку скандалу капіталізація Nvidia скоротилася приблизно на $600 млрд. Аналітики також звертають увагу на ризики для відносин із постачальниками та великими замовниками, які багато років співпрацювали безпосередньо з Хуангом.

Наступною подією для інвесторів стане квартальна звітність Nvidia, запланована на 17 листопада. Ринок оцінюватиме не лише попит на процесори для штучного інтелекту та фінансові результати компанії, а й здатність нового керівництва забезпечити виконання контрактів. Повернення Хуанга поки залишається лише одним із можливих сценаріїв.