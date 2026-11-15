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15 листопада 2026, 14:27

Пільгові поїздки фіксуватимуть автоматично: коли в Україні запрацює єдина система обліку перевезень

Верховна Рада ухвалила закон, який має змінити систему пільгових пасажирських перевезень в Україні. Йдеться не лише про монетизацію пільг, а й про створення єдиної автоматизованої системи, яка фіксуватиме поїздки та допоможе прозоро розраховуватися з перевізниками.

Верховна Рада ухвалила закон, який має змінити систему пільгових пасажирських перевезень в Україні.
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Повноцінне впровадження реформи заплановане з 1 липня 2028 року. Саме цієї дати закон має набрати чинності. До того часу державі, громадам і транспортним підприємствам потрібно підготувати нормативну базу, обладнання та механізми обліку. Водночас окремі положення закону набирають чинності раніше. Верховна Рада повідомила, що перехідний період потрібен для технічної, організаційної та нормативної підготовки.

Як працюватиме система

Планується створити центральну автоматизовану систему обліку оплати проїзду, до якої надходитимуть дані з територіальних систем. Для пасажирів передбачено використання електронного квитка та спеціальних платіжних інструментів, пов’язаних із механізмом адресної грошової підтримки.

Під час поїздки система має фіксувати факт перевезення. Це дозволить визначати реальну кількість пільгових поїздок і здійснювати розрахунки за надані послуги, а не спиратися на приблизні паперові показники.

Що зміниться для пасажирів, громад і перевізників

Реформа має вирішити проблему, за якої пільги гарантовані законом, але механізм їх фінансування працює нестабільно. Перевізники нерідко не отримують належної компенсації, а пасажири стикаються з відмовами або конфліктами через пільговий проїзд.

Новий механізм передбачає:

  • Для пасажирів: можливість користуватися пільгою за зрозумілими правилами, без постійних суперечок із водіями та перевірки паперових посвідчень.

  • Для громад: облік фактично здійснених поїздок і прозоріші розрахунки за перевезення.

  • Для перевізників: передбачуваний механізм компенсації за надані пільгові послуги.

Закон не створює нових пільгових категорій і не скасовує чинних. Змінюється спосіб реалізації пільг та їх фінансування.

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Що мають зробити до 2028 року

Перехідний період потрібен, зокрема, для доопрацювання центральної системи, розробки підзаконних актів, підготовки транспортної інфраструктури та реєстрації пільговиків. Також передбачено визначення операторів територіальних систем обліку й підключення обладнання до національної системи.

Окремо уряд має протягом дев’яти місяців після опублікування закону подати законодавчі зміни, які розмежують джерела фінансування пільг між державним і місцевими бюджетами.

Таким чином, 1 липня 2028 року — це визначена законом дата набрання чинності новими правилами, а не просто орієнтир для запуску окремого цифрового сервісу. До цього часу систему мають технічно та організаційно підготувати, щоб облік пільгових поїздок став частиною загального механізму оплати пасажирських перевезень.

Як ми писали: Продаж авто в Україні обкладуть податком 23%: кого торкнуться нові правила




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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 листопада 2026, 15:58
#
Приватні перевізники, як чорти ладана, бояться встановлювати валідатори.
Вони звикли виключно до готівки.
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