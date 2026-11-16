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16 листопада 2026, 10:55

Банки нарахували 257 млрд грн податку: чому ставка 50% може вдарити по кредитуванню бізнесу

Українські банки за 2023−2025 роки нарахували понад 257 млрд грн податку на прибуток. Водночас збереження підвищеної ставки на рівні 50% може обмежити можливості фінустанов нарощувати капітал і кредитувати бізнес. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у подкасті на YouTube-каналі Finance.ua.

Українські банки за 2023−2025 роки нарахували понад 257 млрд грн податку на прибуток.
Українські банки за 2023–2025 роки нарахували понад 257 млрд грн податку на прибуток.
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За словами банкіра, фінансовий сектор усвідомлює необхідність наповнення бюджету під час війни. Однак підвищення податків має і довгострокові наслідки для економіки, оскільки прибуток є одним із джерел збільшення банківського капіталу.

«Прибуток формує капітал, капітал дає можливість кредитувати, а кредити підтримують виробництво, інвестиції та робочі місця», — пояснив Мамедов.

Він наголосив, що зменшення можливостей банків накопичувати капітал може позначитися на фінансуванні підприємств, модернізації виробництва та відновленні пошкоджених потужностей.

Чому банки виступають проти ставки 50%

Мамедов нагадав, що в Україні протягом останніх років неодноразово змінювали правила оподаткування банків.

У 2023 та 2024 роках ставка податку на прибуток становила 50%. Причому відповідні рішення ухвалювали ретроспективно, поширюючи їхню дію на вже отриманий банками прибуток.

У 2025 році ставка знизилася до 25%, проте вже у 2026 році її знову підвищили до 50%.

Тепер підвищене оподаткування планують зберегти і на наступний рік.

11 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262, який передбачає продовження ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік. Рішення підтримали 303 народні депутати.

Документ також забороняє банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

12 листопада законопроєкт передали на підпис Президенту. Для набрання чинності він має пройти завершальні законодавчі процедури.

На думку Мамедова, часта зміна податкових правил ускладнює довгострокове планування банківської діяльності. Особливо це стосується інвестиційних кредитів, які підприємства залучають на декілька років.

Як податки впливають на кредитування

За словами Мамедова, податкове навантаження на банки необхідно оцінювати не лише через додаткові бюджетні надходження, а й через його вплив на фінансування економіки.

Нерозподілений прибуток дозволяє банкам збільшувати власний капітал, необхідний для виконання нормативів достатності капіталу та покриття кредитних ризиків.

Якщо більша частина прибутку спрямовується на податки, банкам залишається менше ресурсів для нарощування капіталу. Це потенційно обмежує їхні можливості збільшувати кредитні портфелі.

Окремо банкір звернув увагу на міжнародний досвід. За його ініціативою спільно з Ukraine Economic Outlook підготували дослідження, яке охопило понад 50 випадків запровадження додаткових податків для банків у різних країнах за останні 25 років.

За словами Мамедова, такі рішення можуть впливати не лише на прибутковість банків, а й на процентні ставки за кредитами, інвестиційну привабливість фінансового сектору та готовність банків кредитувати економіку.

Водночас банкір наголосив, що інтереси бюджету та банківської системи не слід протиставляти. На його думку, податкова політика має забезпечувати надходження до бюджету, не обмежуючи можливостей фінансового сектору підтримувати економічне зростання.

Що відбувається з прибутками банків

Як раніше писав «Мінфін», за перше півріччя 2026 року прибуток 59 українських банків до оподаткування становив 108,57 млрд грн. Водночас витрати на податок на прибуток досягли 54,5 млрд грн проти 21,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток банків скоротився на 32% — до 54,07 млрд грн.

Позицію банківського сектору щодо ризиків високого оподаткування поділяє і Національний банк. Як повідомляв «Мінфін», НБУ попереджав, що продовження ставки 50% може негативно вплинути на можливості банків кредитувати економіку. Водночас прихильники підвищеного оподаткування наголошують на необхідності додаткових бюджетних надходжень. За оцінкою голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, продовження ставки може принести бюджету близько 38 млрд грн додаткових доходів у 2027 році.

Потреба бізнесу в кредитуванні залишається значною. За результатами жовтневого опитування НБУ, банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів протягом наступних 12 місяців, але водночас посилюють вимоги до корпоративних позичальників через зростання ризиків. За таких умов здатність банків накопичувати капітал впливатиме на їхні можливості фінансувати інвестиційні проєкти та відновлення підприємств.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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