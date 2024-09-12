Головне за четвер: Ставка ЄЦБ, відключення світла та нова допомога Україні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 вересня. Ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів і тепер вона становить 3,5%. Процентні ставки за основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням знижені до 3,65% та 3,9% відповідно.

ЄЦБ знижує ставку: як переформатувати портфель, щоб не втратити заощадження

12 вересня відбудеться засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Яке рішення ухвалить центральний банк, як воно може позначитися на наших фінансах і як не втратити заощадження, — розбирався «Мінфін».

В Україні сьогодні повертаються відключення світла

У четвер, 12 вересня, з 13:00 до 00:00 діятиме одна черга відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

Михайло Відякін: «Банківські послуги дорожчатимуть, але ставатимуть комфортнішими»

Попри війну, НБУ посилює регулювання банків, наближаючи їх до стандартів ЕС. Найближчі декілька років фінустановам доведеться пристосуватися до нових вимог достатності капіталу. Як банки змінюють бізнес-стратегії в умовах війни і нових регуляторних правил, та що це означає для їхніх клієнтів, «Мінфіну» розповів незалежний член наглядової ради «RwS bank» Михайло Відякін.

Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $780 млн) на підтримку у війні з рф. Про це повідомляється на сайті уряду Британії з нагоди візиту глави британського Міністерства закордонних справ Девіда Леммі до Києва 11 вересня.

США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування.