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16 листопада 2026, 11:14

Ринок електромобілів обвалився на 52%: які моделі українці купували найчастіше

У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 5033 електромобілі (BEV). Це на 52% менше ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільш суттєве скорочення зафіксовано у сегменті нових легкових електрокарів, реєстрація яких обвалилася на 82%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 5033 електромобілі (BEV).
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Основну частину ринку становили легкові електромобілі — 4813 одиниць. З них лише 430 були новими, тоді як 4383 — старими.

Порівняно з жовтнем 2025 року, кількість нових легкових електромобілів зменшилася на 82%, а вживаних — на 44%.

Таким чином, понад 91% жовтневих реєстрацій електричних легковиків припало на автомобілі з пробігом.

Найпопулярніші електромобілі жовтня

Лідером серед нових електромобілів став китайський BYD Sea Lion 06 EV, який суттєво випередив найближчих конкурентів.

ТОП-5 нових електромобілів:

  • BYD Sea Lion 06 EV — 87 авто.
  • Zeekr 7X — 42 авто.
  • Volkswagen ID.Unyx — 27 авто.
  • MG S6 EV — 24 авто.
  • Zeekr 001 — 23 авто.

Серед імпортованих електромобілів з пробігом першість зберегла Tesla Model Y. За місяць українці зареєстрували 603 такі автомобілі.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

  • Tesla Model Y — 603 авто.
  • Nissan Leaf — 524 авто.
  • Tesla Model 3 — 491 авто.
  • Chevrolet Bolt — 217 авто.
  • Kia Niro EV — 194 авто.

При цьому комерційний сегмент електротранспорту також продемонстрував скорочення.

У жовтні зареєстрували 220 комерційних електромобілів, з яких лише 13 були новими. Для порівняння, у жовтні 2025 року цей сегмент налічував 274 автомобілі, у тому числі 46 нових.

Що відбувається з ринком

Незважаючи на суттєве падіння у річному вираженні, порівняно з вереснем 2026 року кількість реєстрацій електромобілів дещо збільшилась.

Як раніше писав «Мінфін», у вересні український автопарк поповнив 4571 електромобіль. Таким чином, жовтневий результат виявився вищим приблизно на 10%.

При цьому структура попиту практично не змінилася: більшість покупців вибирають старі автомобілі, а сегмент нових електрокарів залишається значно меншим, ніж роком раніше.

Одним із чинників падіння ринку могла стати зміна податкових умов.

З 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти пільга зі сплати ПДВ при ввезенні та постачанні електромобілів. З цього моменту такі операції оподатковуються за загальною ставкою 20%, що збільшило вартість імпорту електротранспорту.

Чому електрокари втрачають позиції

Як повідомляв «Мінфін», у жовтні 2026 року частка електромобілів серед нових легкових автомобілів скоротилася до 8,8% проти 31% роком раніше.

Водночас автомобілі з традиційними двигунами забезпечили понад 64% продажів нових легковиків, тоді як у жовтні 2025 року їхня частка становила 48%. Зросла також популярність гібридів — з 20,6% до 26,7%.

На зміну структури авторинку впливають податкові умови, вартість автомобілів та купівельна спроможність населення. Крім того, високі показники 2025 могли бути частково зумовлені прагненням покупців придбати електромобілі до завершення податкових пільг.

Незважаючи на скорочення ринку, найбільший попит на нові електрокари зберігається за китайськими виробниками. При цьому в сегменті імпортованих автомобілів продовжують домінувати Tesla і Nissan.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KingSalmon
KingSalmon
16 листопада 2026, 12:00
#
Знову бачимо некоректну інтерпретацію статистики, яка не враховує реальної ситуації та змін на українському ринку електромобілів.

Нагадаю, що з 1 січня 2026 року було скасовано пільгове оподаткування електромобілів та повернуто 20% ПДВ. Очікування цих змін спровокувало ажіотажний попит наприкінці 2025 року, коли українці масово купували та завозили електромобілі за старими правилами.

Тому порівнювати нинішні показники з аномальним 2025 роком, не враховуючи цього фактора, — щонайменше некоректно.

А тепер подивімося на реальну динаміку ринку вже після зміни умов оподаткування.
Січень — 2289 електромобілів (оформлювали те, що не встигли в грудні 2025).
Лютий — 1 000 електромобілів.
Березень — 1 942.
Квітень — 2 878.
Травень — 2 905.
Червень — 3 047.
Липень — 3 782.
Серпень — 4 117.
Вересень — 4 349.
Жовтень — 4 865.

Дев’ять місяців поспіль кількість реєстрацій електромобілів в Україні зростає!
Від лютого до жовтня ринок збільшився майже у П’ЯТЬ РАЗІВ!

І це в умовах повномасштабної війни, регулярних відключень електроенергії та повернення 20% ПДВ. Отже, говорити про втрату українцями інтересу до електромобілів — неправильно.

Так, ринок суттєво скоротився порівняно з аномальними показниками 2025 року. Але після зміни правил оподаткування він демонструє стійке відновлення
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