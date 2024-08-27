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27 серпня 2024, 14:16

НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень

З 27 серпня НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня, повідомила пресслужба регулятора.

З 27 серпня НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня, повідомила пресслужба регулятора.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про лімітЛіміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про ліміт

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Читайте: НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами: ліміт — 100 000 грн

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже,встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Головна мета нововведення

Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

Деякі учасники платіжного ринку вже впроваджують ефективні правила, індикатори та моделі аналізу операцій для виявлення нетипової платіжної поведінки клієнтів, проте ці практики мають стати обов’язковими для всього платіжного ринку.

Читайте: Як обмеження карткових переказів вплине на торгівлю криптовалютою

Водночас проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів для взаємодії в межах повноважень.

Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів.

Чи можуть ліміти вплинути на збори волонтерів

Ні, встановлені ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів. Щоб пересвідчитися в цьому, НБУ провів кілька обговорень зі спільнотою волонтерів. За їх результатами рішення було відкалібровано і містить відповідне застереження, що ліміти не діятимуть:

  • під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери;
  • під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери.

Постанова визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Для того, щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти.

Відповідні зміни набирають чинності з 28 серпня 2024 року. Відповідні зміни стосуються всіх надавачів платіжних послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
MakDi
MakDi
27 серпня 2024, 14:25
#
Це кінець для багатьох тіньових аспектів бізнесів
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 серпня 2024, 14:31
#
Или наоборот — все в «наличку».
+
0
antibiotik1
antibiotik1
27 серпня 2024, 14:44
#
Сколько тиньових, а сколько людей выжить пытаются вы не знаете? Сколько закрылось фопов за год, полугодие пусть покажут статистику.
+
0
paff
paff
27 серпня 2024, 15:07
#
Тыщ 100 фопов закрылось потому что айтишка переходит на гиг контракты
+
+9
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 серпня 2024, 16:28
#
Нічо так, виживання, якщо в 150к не влазить.
+
0
Три літри
Три літри
27 серпня 2024, 14:29
#
Принаймі не шкодить 99,99% звичайних клієнтів банків.

А те що не виконує головну задачу — то і фіг з ним.
+
0
potator
potator
27 серпня 2024, 15:09
#
Опаснее клинических идиотов только инициативные.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
27 серпня 2024, 14:30
#
Покращення новое, потужно как говорится.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 серпня 2024, 14:42
#
А где можно почитать данное утверждение? Ато тут частенько инфовбросы кидают)
Ну ерунда, просто лимит на перевод до 150к за операцию, но лимиты в законе пвкфт так и остались до 400к без подтверждения доходов.
Я никогда и не отправлял суммы даже свыше 100к это коснётся скорее тех кто чёто покупает дорогое типа машины квартиры, ну будут налик давать, в принципе думаю налик всегда и давали :D
Как говорится, когда собаке делать нечего, она начинает яйца *** , так и НБУ
+
+9
antibiotik1
antibiotik1
27 серпня 2024, 14:55
#
Лимит на все операции в мес — 150к исходящих платежей. Если вы нираза не достигали такого лимита то не значит что другие тоже.
+
0
zevs1
zevs1
27 серпня 2024, 14:42
#
Развод текущей цивилизации имел Начало с 11 сентября 2001 г,с тех времён вводились разного рода ограничения на расчеты по переводам ,по багажу в самолёте, одного не хватает в этой цепи сколько же споймали и за что получали деньги разные супер-службы от них отчётов нет и видимо не будет,от болезней умирает в мире людей больше, но денег медицина получила меньше для того чтобы найти решение.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 серпня 2024, 14:52
#
Хотілося б зрозуміти, чи входять P2P-переводи за кордон в цей ліміт.
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