Буданов: Telegram — це загроза національній безпеці

Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але це можливо. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю «Радіо Хартія».

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На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів, що так.

«Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram — це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили», — заявив Буданов.

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

«Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб „офізичити“ всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся», — зазначив Буданов.

Він також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі «Одноклассники» та «Вконтакте», технічно важче, але це можливо.

Буданов також зазначив, що Х (раніше Twitter) не шкідливий для українців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив напрацювати нову редакцію законопроєкту, який передбачає регулювання роботи Telegram в Україні.

Раніше у Франції правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Його звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Після затримання у Франції Дуров зробив першу заяву. Він висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у месенджері.