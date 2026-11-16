Користувачі звикають до миттєвих підказок від штучного інтелекту Google, залишаючи без трафіку платформи на кшталт Reddit та Chegg. Проте ця безкоштовна зручність має свою ціну. Бізнесу, який раніше отримував клієнтів з органічного пошуку, тепер доведеться витрачати мільйони на платну рекламу. «Мінфін» розібрався, чому старі бізнес-моделі ламаються на очах, скільки мільярдів це вже коштувало інвесторам Alphabet і як витрати компаній на залучення клієнтів зрештою ляжуть на плечі звичайних споживачів.

Україна та Європейський Союз працюють над конкретним наповненням екстреного пакета допомоги для проходження зими. Він передбачатиме генератори, зарядні станції, автобуси, а також обладнання для відновлення мостів і переправ через Дніпро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Рада Європейського Союзу 16 листопада схвалила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший разовий транш від ЄС за час дії механізму. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Індекс долара США (DXY), який відображає вартість американської валюти відносно кошика шести провідних світових валют, наблизився до верхньої межі свого торговельного діапазону. Подальша динаміка залежатиме не лише від політики Федеральної резервної системи (ФРС), а й від ситуації навколо Ірану, нафтових котирувань та майбутніх міжнародних переговорів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Кредитування в Україні продовжує зростати, попри війну та погіршення безпекової ситуації. У жовтні 2026 року обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу збільшився на 31% порівняно з минулим роком, а позики населенню зросли ще швидше — на 39%. Проте в Національному банку вже бачать чинники, які можуть загальмувати цю динаміку.