В Україні хочуть напрацювати новий закон про регулювання месенджера Telegram

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 серпня 2024, 12:23

В Україні хочуть напрацювати новий закон про регулювання месенджера Telegram

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив напрацювати нову редакцію законопроєкту, який передбачає регулювання роботи Telegram в Україні. Про це пишуть на сайті Верховної Ради.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив напрацювати нову редакцію законопроєкту, який передбачає регулювання роботи Telegram в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Йдеться про проєкт закону № 11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація», який зареєстрували у березні 2024 року.

Однак після розгляду документа 29 серпня комітет вирішив напрацювати нову редакцію проєкту на основі положень документа № 11115. Це хочуть зробити з огляду «на потребу уточнення окремих положень проєкту у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом».

За словами першого автора документа народного депутата Миколи Княжицького, наразі проєкт пропонує доволі неагресивне регулювання платформ спільного доступу до інформації, зокрема й Telegram.

Це регулювання не передбачає блокування, санкцій для користувачів, деанонімізації каналів або порушення кримінальних справ. Суть документа зводиться до двох основних принципів:

  • платформа має забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства;
  • платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

Для напрацювання нової редакції створять відповідну робочу групу. Документ має бути зареєстрований у Верховній Раді України до кінця вересня 2024 року.

Нагадаємо, що у Франції арештували засновника та CEO Telegram росіянина Павла Дурова, який 10 років назад покинув батьківщину. Дурова звинувачують у багатьох злочинах, які пов'язані з діяльністю месенджера — шахрайство, обіг наркотиків, порнографія тощо.

До теми: Telegram має $2,4 млрд боргових зобов'язань — FT

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
31 серпня 2024, 12:33
#
Знову «покращення»?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
31 серпня 2024, 13:45
#
Ваші дурацькі закони як не виконував ніхто так і не збирається.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Bely и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами