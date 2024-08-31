В Україні хочуть напрацювати новий закон про регулювання месенджера Telegram

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив напрацювати нову редакцію законопроєкту, який передбачає регулювання роботи Telegram в Україні. Про це пишуть на сайті Верховної Ради.

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Йдеться про проєкт закону № 11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація», який зареєстрували у березні 2024 року.

Однак після розгляду документа 29 серпня комітет вирішив напрацювати нову редакцію проєкту на основі положень документа № 11115. Це хочуть зробити з огляду «на потребу уточнення окремих положень проєкту у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом».

За словами першого автора документа народного депутата Миколи Княжицького, наразі проєкт пропонує доволі неагресивне регулювання платформ спільного доступу до інформації, зокрема й Telegram.

Це регулювання не передбачає блокування, санкцій для користувачів, деанонімізації каналів або порушення кримінальних справ. Суть документа зводиться до двох основних принципів:

платформа має забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства;

платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

Для напрацювання нової редакції створять відповідну робочу групу. Документ має бути зареєстрований у Верховній Раді України до кінця вересня 2024 року.

Нагадаємо, що у Франції арештували засновника та CEO Telegram росіянина Павла Дурова, який 10 років назад покинув батьківщину. Дурова звинувачують у багатьох злочинах, які пов'язані з діяльністю месенджера — шахрайство, обіг наркотиків, порнографія тощо.

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