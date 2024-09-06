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6 вересня 2024, 9:05

Дуров зробив першу заяву після затримання у Франції

Засновник Telegram Павло Дуров висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у месенджері. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Засновник Telegram Павло Дуров висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у мессенджері.
Фото: instagram.com/durov

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«Минулого місяця поліція допитувала мене протягом 4 днів після прибуття в Париж. Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримала відповіді від Telegram», — заявив він.

Несподіване затримання

За словами Дурова, це було несподівано з кількох причин.

По-перше, Telegram має офіційного представника в ЄС, що приймає та відповідає на запити керівних органів ЄС. Він зазначив, що його електронна адреса є загальнодоступною для будь-кого в ЄС.

По-друге, французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу.

«Як громадянин Франції, я був частим гостем французького консульства в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби з загрозою тероризму у Франції», — заявив Дуров.

По-третє, засновник Telegram зазначив, що якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Дуров назвав хибним підходом використання законів епохи до появи смартфонів для звинувачення керівника компанії у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує.

«Створювати технології і так досить складно. Жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що може бути особисто притягнутий до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами», — додав він.

Засновник Telegram назвав нелегким завданням встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою і додав, що слід враховувати технологічні обмеження.

«Як платформа, ви хочете, щоб ваші процеси були узгодженими в усьому світі, а також щоб ними не зловживали в країнах зі слабким верховенством права. Ми прагнемо співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс.

Так, ми дотримуємося наших принципів: наш досвід сформований нашою місією захищати наших користувачів в авторитарних режимах. Однак ми завжди відкриті до діалогу", — написав Дуров.

Він також зазначив, що «іноді ми не можемо дійти згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою і в таких випадках готові піти з цієї країни».

«Коли росія вимагала від нас передати «ключі шифрування», щоб уможливити стеження, ми відмовилися — і Telegram заборонили в рф. Коли Іран вимагав від нас заблокувати канали мирних протестувальників, ми відмовилися — і Telegram заборонили в Ірані.

Ми готові йти з ринків, які не сумісні з нашими принципами, тому що ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються", — зазначив Дуров.

Анархічний рай

Він назвав хибними твердження про те, що «Telegram — це анархічний рай» і запевнив, що платформа «щодня видаляє мільйони шкідливих постів і каналів», а також «має прямі гарячі лінії з неурядовими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію».

«Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання нашою платформою для зловмисників. Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Я сподіваюся, що події серпня зроблять Telegram — та індустрію соціальних мереж в цілому — безпечнішою та сильнішою», — додав Дуров.

Читайте також: Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро — Politico

У чому звинувачують Дурова

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Читайте: Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади, йдеться в документі.

Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
R S
R S
6 вересня 2024, 10:38
#
Да там всё очень просто: власти в тупую хотят получить полный контроль над мессенджером, поэтому и выдвинули ему притянутые за уши обвинения. Западная демократия не любит независимые СМИ и ведёт с ними борьбу. Политика двойных стандартов на высоте!
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0
RunK
RunK
6 вересня 2024, 11:11
#
Телеграм не це ЗМІ.
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