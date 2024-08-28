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28 серпня 2024, 11:44

Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Конвертовані доларові облігації Telegram Group станом на вівторок, 27 серпня, пропонуються до покупки за ціною $859 з прибутковістю 16,68% річних, згідно з даними Bloomberg BVAL.

Конвертовані доларові облігації Telegram Group станом на вівторок, 27 серпня, пропонуються до покупки за ціною $859 з прибутковістю 16,68% річних, згідно з даними Bloomberg BVAL.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПадіння цінУ понеділок, 26 серпня, ціна на єврооблігацію Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на позабіржовому ринку впала на 10,4% до $856,80.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння цін

У понеділок, 26 серпня, ціна на єврооблігацію Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на позабіржовому ринку впала на 10,4% до $856,80. За підсумками торгів у п'ятницю, її ціна становила $956,25. У суботу, коли стало відомо про затримання Павла Дурова у Франції, і в неділю торги не проводилися.

За даними іншого сервісу — FINRA TRACE, які публікує CBоnds щодня, у понеділок індикативна ціна на папір знизилася порівняно з п'ятницею на 8,5%, з $957,5 до $872,5. Прибутковість до погашення за останньою індикативною ціною становила 17,207%.

Читайте: Telegram «набрав» 900 млн користувачів і збирається на IPO: як на цьому можна заробити

Нагадаємо

У обігу перебуває один випуск конвертованих доларових єврооблігацій Telegram Group (юрисдикція реєстрації — Британські Віргінські острови) загальним обсягом $2,35 млрд. Він почав розміщуватися у березні 2021 року за закритою підпискою, мінімальний лот купівлі — $500 тис. за номіналу одного паперу $1 тис.

Згідно з умовами емісії, з євробонду купонний дохід становить 7%, він виплачується двічі на рік. Найближча виплата купона — 23 вересня 2024 року. Погашення облігації має відбутися 22 березня 2026 року.

Папери дають можливість конвертувати їх у акції у разі проведення IPO Telegram Group. За такого сценарію конвертація пройде з дисконтом, його розмір залежатиме від дати розміщення акцій:

  • 10%, якщо IPO відбудеться до 2025 року;
  • 15%, якщо IPO відбудеться 2025 року;
  • 20%, якщо IPO відбудеться 2026 року.

У травні 2021 року за випуском відбулося дорозміщення на $714,6 млн, згідно з даними CBonds, у липні 2023-го — на $271,3 млн, із нього чверть обсягу (близько $70 млн) викупив сам Дуров.

Останнє розміщення випуску на $330 млн відбулося в березні 2024 року. Його організатором виступив банк JP Morgan. Павло Дуров у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив, що розміщення облігацій пройшло з надлишком заявок, у ньому взяли участь глобальні фонди найвищого рівня із бездоганною репутацією.

За даними CBonds, 50% обсягу випуску перебуває у володінні інвесторів з Азії, 10% припадає на російських інвесторів та ще 40% — на інших. До інвесторів на IBO (першому публічному продажу боргових цінних паперів) увійшли арабські інвестиційні фонди Mubadala і Abu Dhabi Catalyst Partners, кожен з яких вклав в облігації по $75 млн.

Арешт Дурова

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

Франція продовжила арешт Павла Дурова. Toncoin втратив $2,7 млрд капіталізації

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 серпня 2024, 12:31
#
А можно купить одну облигацию Телеграм за 1 тыс $? Или только надо приобретать от 500 тыс $?
+
0
potator
potator
28 серпня 2024, 12:55
#
В Украине можна только «воюй или работай»
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 серпня 2024, 13:01
#
Или воруй
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 серпня 2024, 14:07
#
Да, депутаты работают за 120 тыс грв, «бойцы» словленные на улицах городов/сел воюют… Остальное население — в подвешенном состоянии…
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