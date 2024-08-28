Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Конвертовані доларові облігації Telegram Group станом на вівторок, 27 серпня, пропонуються до покупки за ціною $859 з прибутковістю 16,68% річних, згідно з даними Bloomberg BVAL.

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Падіння цін

У понеділок, 26 серпня, ціна на єврооблігацію Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на позабіржовому ринку впала на 10,4% до $856,80. За підсумками торгів у п'ятницю, її ціна становила $956,25. У суботу, коли стало відомо про затримання Павла Дурова у Франції, і в неділю торги не проводилися.

За даними іншого сервісу — FINRA TRACE, які публікує CBоnds щодня, у понеділок індикативна ціна на папір знизилася порівняно з п'ятницею на 8,5%, з $957,5 до $872,5. Прибутковість до погашення за останньою індикативною ціною становила 17,207%.

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Нагадаємо

У обігу перебуває один випуск конвертованих доларових єврооблігацій Telegram Group (юрисдикція реєстрації — Британські Віргінські острови) загальним обсягом $2,35 млрд. Він почав розміщуватися у березні 2021 року за закритою підпискою, мінімальний лот купівлі — $500 тис. за номіналу одного паперу $1 тис.

Згідно з умовами емісії, з євробонду купонний дохід становить 7%, він виплачується двічі на рік. Найближча виплата купона — 23 вересня 2024 року. Погашення облігації має відбутися 22 березня 2026 року.

Папери дають можливість конвертувати їх у акції у разі проведення IPO Telegram Group. За такого сценарію конвертація пройде з дисконтом, його розмір залежатиме від дати розміщення акцій:

10%, якщо IPO відбудеться до 2025 року;

15%, якщо IPO відбудеться 2025 року;

20%, якщо IPO відбудеться 2026 року.

У травні 2021 року за випуском відбулося дорозміщення на $714,6 млн, згідно з даними CBonds, у липні 2023-го — на $271,3 млн, із нього чверть обсягу (близько $70 млн) викупив сам Дуров.

Останнє розміщення випуску на $330 млн відбулося в березні 2024 року. Його організатором виступив банк JP Morgan. Павло Дуров у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив, що розміщення облігацій пройшло з надлишком заявок, у ньому взяли участь глобальні фонди найвищого рівня із бездоганною репутацією.

За даними CBonds, 50% обсягу випуску перебуває у володінні інвесторів з Азії, 10% припадає на російських інвесторів та ще 40% — на інших. До інвесторів на IBO (першому публічному продажу боргових цінних паперів) увійшли арабські інвестиційні фонди Mubadala і Abu Dhabi Catalyst Partners, кожен з яких вклав в облігації по $75 млн.

Арешт Дурова

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

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