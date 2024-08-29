Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро — Politico

Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро . Про це передає Politico.

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Що відомо

Засновнику Telegram заборонено покидати територію Франції, він має двічі на тиждень відмічатися в поліцейській дільниці, додає видання.

У чому звинувачують

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

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Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади, йдеться в документі.

Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.