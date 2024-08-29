Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро. Про цепередає Politico.
Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро — Politico
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Що відомо
Засновнику Telegram заборонено покидати територію Франції, він має двічі на тиждень відмічатися в поліцейській дільниці, додає видання.
У чому звинувачують
Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.
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Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади, йдеться в документі.
Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.
Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.
Коментарі - 1
В них поки що Конституція не на паузі.