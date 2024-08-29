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29 серпня 2024, 8:46

Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро — Politico

Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро. Про цепередає Politico.

Дурову дозволили вийти з-під варти під заставу у 5 млн євро.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Засновнику Telegram заборонено покидати територію Франції, він має двічі на тиждень відмічатися в поліцейській дільниці, додає видання.

У чому звинувачують

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Читайте: Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади, йдеться в документі.

Максимальне покарання за звинуваченням у пособництві в управлінні онлайн-платформою «з метою здійснення незаконної операції в організованій групі» передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+29
Kharakternyk
Kharakternyk
29 серпня 2024, 10:56
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Захотіли натягнути сову на глобус, але закони ще ніхто не відміняв. Людина він не бідна і дуже відома, так легко його по надуманим причинам не вдасться прикрити, принаймні в ЄС.
В них поки що Конституція не на паузі.
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