Укрнафта приєднується до «Національного кешбеку»

ПАТ «Укрнафта» приєднується до державної програми «Національний кешбек», бета-тестування якої стартує 2 вересня 2024 року. Про це повідомляється на сайті компанії.

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«Купуючи товари на наших АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки», — нагадали в «Укрнафті».

Спеціальні картки для участі українці зможуть відкрити з 2 вересня через мобільні застосунки та відділення наступних банків: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрексімбанк.

У програмі беруть участь мережі АЗК, торговельні мережі та магазини, зокрема онлайн-магазини.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонувати ЗСУ або купити військові облігації.

Нагадаємо, що найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми «Національний кешбек».