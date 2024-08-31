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31 серпня 2024, 11:32

Укрнафта приєднується до «Національного кешбеку»

ПАТ «Укрнафта» приєднується до державної програми «Національний кешбек», бета-тестування якої стартує 2 вересня 2024 року. Про це повідомляється на сайті компанії.

ПАТ «Укрнафта» приєднується до державної програми «Національний кешбек», бета-тестування якої стартує 2 вересня 2024 року.

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«Купуючи товари на наших АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки», — нагадали в «Укрнафті».

Спеціальні картки для участі українці зможуть відкрити з 2 вересня через мобільні застосунки та відділення наступних банків: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрексімбанк.

У програмі беруть участь мережі АЗК, торговельні мережі та магазини, зокрема онлайн-магазини.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонувати ЗСУ або купити військові облігації.

Нагадаємо, що найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми «Національний кешбек».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
31 серпня 2024, 12:17
#
А гроші на кешбек будуть братися з наших з вами податків. Нормальна економіка така.
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0
bonv
bonv
31 серпня 2024, 12:34
#
А ОККО?:)
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