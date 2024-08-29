До «Національного кешбеку» долучаться найбільші мережі супермаркетів

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми «Національний кешбек». Про це Forbes Ukraine розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська.

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Що відомо

З вересня «АТБ-маркет», «Сільпо», Novus, Varus та «Auchan Україна» офіційно приєднаються до програми та долучаться до її бета-тестування.

«Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек», — розповіла Петрівська.

Зараз проводяться останні консультації з Мінекономіки та внутрішні технічні узгодження в торговельних мережах. Кожна мережа самостійно повідомить покупцям про запуск роботи програми Національний кешбек у магазинах.

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Що відомо про програму

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

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Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.