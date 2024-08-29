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29 серпня 2024, 9:45

До «Національного кешбеку» долучаться найбільші мережі супермаркетів

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми «Національний кешбек». Про це Forbes Ukraine розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська.

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми «Національний кешбек».
Фото: village.com.ua

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Що відомо

З вересня «АТБ-маркет», «Сільпо», Novus, Varus та «Auchan Україна» офіційно приєднаються до програми та долучаться до її бета-тестування.

«Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек», — розповіла Петрівська.

Зараз проводяться останні консультації з Мінекономіки та внутрішні технічні узгодження в торговельних мережах. Кожна мережа самостійно повідомить покупцям про запуск роботи програми Національний кешбек у магазинах.

Читайте: Стартувала реєстрація виробників на участь у програмі «Національний кешбек»

Що відомо про програму

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Читайте: Комерційні банки долучатимуться до держпрограми «Національний кешбек» — банкір

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+24
Bookseller
Bookseller
29 серпня 2024, 10:53
#
Дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах… Не дам я согласие. Поэтому не буду покупать товары на 10% дороже тех, кто даст согласие. Буду покупать только товары не участвующие в этой программе.
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Kikudzuki
Kikudzuki
29 серпня 2024, 11:33
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Правильно! И таких людей будет немало. 😊 Теперь будем есть только французские сыры и пить ирландский виски! Раз за скидку требуют «вывернуть белье» — переходим на другие товары. 🤨😏
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 серпня 2024, 11:03
#
А от ФОПам не дозволяють приймати участь в даній програмі, а ще водночас підіймають податки. Тому ФОПи скоро усьо.
Все по Швабрі.
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