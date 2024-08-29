Профільний комітет рекомендує Раді підтримати закон про підвищення податків

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Що передбачено законопроєктом

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП.

визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

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вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони.

Нагадаємо

26 серпня Железняк оприлюднив доопрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків (№ 11416), який передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.

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Водночас у законопроєкті залишилися норми про підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП (мінімальної заробітної плати), ВЗ у розмірі 1% для третьої групи платників єдиного податку, а також установлення щомісячних авансових внесків для АЗС (у новій редакції).

Зі свого боку Гетманцев акцентував, що відмова від ініціативи 1% податку з обороту підприємств у доопрацьованому законопроєкті не привела до підвищення податку на додану вартість (ПДВ), яке обговорювалося як альтернатива. За його словами, уряд також прибрав із законопроєкту ВЗ на «предмети розкоші».

Згідно з текстом документа, Кабмін вирішив також відмовитися від зниження порогу безмитних посилок з-за кордону з EUR150 до EUR45.

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«Якщо порахувати, скільки цього року принесе додаткових коштів доопрацьований урядовий законопроєкт, то вийде точно менше ніж 125 млрд грн. (…) Не маю розрахунків, але схоже, що на 30−40 млрд грн зменшили очікування мінімум», — зазначив Железняк.