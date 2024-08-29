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29 серпня 2024, 15:38

Профільний комітет рекомендує Раді підтримати закон про підвищення податків

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Фото: depositphotos

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Що передбачено законопроєктом

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи;

  • встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП.

  • визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

Читайте: Железняк: Мінфін у понад двічі знизив очікування надходжень від закону про підвищення податків

  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони.

Нагадаємо

26 серпня Железняк оприлюднив доопрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків (№ 11416), який передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.

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Водночас у законопроєкті залишилися норми про підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП (мінімальної заробітної плати), ВЗ у розмірі 1% для третьої групи платників єдиного податку, а також установлення щомісячних авансових внесків для АЗС (у новій редакції).

Зі свого боку Гетманцев акцентував, що відмова від ініціативи 1% податку з обороту підприємств у доопрацьованому законопроєкті не привела до підвищення податку на додану вартість (ПДВ), яке обговорювалося як альтернатива. За його словами, уряд також прибрав із законопроєкту ВЗ на «предмети розкоші».

Згідно з текстом документа, Кабмін вирішив також відмовитися від зниження порогу безмитних посилок з-за кордону з EUR150 до EUR45.

Читайте: Уряд пропонує оподатковувати всі посилки від закордонних інтернет-магазинів

«Якщо порахувати, скільки цього року принесе додаткових коштів доопрацьований урядовий законопроєкт, то вийде точно менше ніж 125 млрд грн. (…) Не маю розрахунків, але схоже, що на 30−40 млрд грн зменшили очікування мінімум», — зазначив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 серпня 2024, 15:42
#
«діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан» Т. е. до конца правления Зеленского.
+
+49
zevs1
zevs1
29 серпня 2024, 15:51
#
Кто бы сомневался.
Не война а Слуги добьют экономику Украины.
+
0
BatonUA
BatonUA
29 серпня 2024, 16:07
#
Покажіть приклад, що виплати військовим непотрібні - йдіть в окоп за безкоштовно
+
+70
Mini Mi
Mini Mi
29 серпня 2024, 16:57
#
Ты оттуда пишешь?)
+
+70
zevs1
zevs1
29 серпня 2024, 17:32
#
Baton
До этого времени хватало, а сейчас не хватает?
Не воруй на тендерах и уменьши как зарплаты так и чиновников в чём проблема сократить чиновников-дармоедов.
+
0
patterson
patterson
29 серпня 2024, 16:22
#
Про криву Лаффера слуги не чули, нічого будуть вчитися на практиці
+
0
TAN72
TAN72
29 серпня 2024, 17:30
#
Всё на благо народа.
+
0
Rubi0
Rubi0
29 серпня 2024, 17:34
#
Законопроект надо было назвать «Весь мир кинул» или «репарации отменяются»)))
+
+10
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 серпня 2024, 17:39
#
Налог за выехавших . У нас много налогоплательщиков покинуло страну и до войны и во время . Больше кричите — чемодан — вокзал … нужно вместо каждого будет заплатить .

Я так понимаю формулировка до конца года — это типа надеются что кто-то вернется .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 серпня 2024, 17:59
#
Думаете выехало много?) Тут на низком старте куча народа ждёт открытия границ чтобы уехать семьями. Потому что многие живут в Украине просто потому что без отца за границей не хотят жить.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 серпня 2024, 18:05
#
От 52 млн осталось 28.5 млн , это выехавшие и вымершие , только тех кто там только по причине войны 6 мио
+
+25
bonv
bonv
29 серпня 2024, 18:00
#
Душити народ податками і потішати обіцянками — девіз зе-влади. І розкрадати все і всюди.
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