Європейська комісія хоче додатково надати Україні до 45 млрд євро у 2027 році. Із цієї суми 25 млрд євро планують спрямувати на оборонні потреби, ще 20 млрд євро — на підтримку державного бюджету. Повернути основну суму позики Україна має після отримання репарацій від Росії. Пропозицію ще повинні розглянути лідери Євросоюзу та Європейський парламент.

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Єврокомісія пропонує залучити для України до 45 млрд євро додаткового фінансування, щоб частково покрити прогнозований дефіцит коштів у 2027 році. Про це, як пише Європейська правда, повідомили у пресслужбі відомства після ухвалення відповідного пакета законодавчих пропозицій 18 листопада.

У Брюсселі оцінюють потребу України в додатковому фінансуванні наступного року у 70 млрд євро. Запропонована позика має покрити частину цієї суми та доповнити кредит ЄС на 90 млрд євро, передбачений на 2026−2027 роки.

«Сьогодні Європейська комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, щоб допомогти покрити дефіцит фінансування країни на наступний рік, який оцінюється у 70 млрд євро», — повідомили у Єврокомісії.

Із загальної суми 25 млрд євро планують спрямувати на військову допомогу, ще 20 млрд євро — на підтримку державного бюджету.

Кредит пропонують оформити з обмеженим правом вимоги. За цією схемою Україна повинна буде повернути основну суму позики лише після отримання репарацій від Росії.

Бюджетна допомога матиме окремі умови. Її надання залежатиме від продовження реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Вони мають відповідати проміжним контрольним показникам у межах переговорного кластера «Основи».

Пропозицію Єврокомісії розглянуть на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі 26−27 листопада. Якщо лідери ЄС її підтримають, для запуску нового кредиту потрібно буде внести зміни до Регламенту про багаторічну фінансову рамку. Вони мають дозволити використовувати бюджет Євросоюзу як гарантію позики. Остаточне затвердження цих змін також потребуватиме згоди Європейського парламенту.

Довідка

Потреба у додатковому фінансуванні на 2027 рік стала предметом дискусії ще до оголошення нового плану Єврокомісії. Раніше Міністерство фінансів України оцінювало потребу зовнішнього фінансування державного бюджету на наступний рік у $52,6 млрд.

Єврокомісія розраховує, що запропоновані 45 млрд євро покриють близько двох третин прогнозованого дефіциту. Решту фінансових потреб мають допомогти закрити міжнародні партнери України.

Чому не всі країни ЄС готові фінансувати Україну

Пошук коштів для підтримки України ускладнюють розбіжності між державами Євросоюзу. Раніше Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія висловлювали небажання долучатися до подальшого фінансування України.

За інформацією Financial Times, про яку писав «Мінфін», позиція цих країн створювала додаткові труднощі для погодження фінансової допомоги.

Однак позиції держав ЄС не варто вважати остаточними. Зокрема, за повідомленням Reuters від 18 листопада, Угорщина, Чехія та Словаччина не брали участі в попередньому кредиті на 90 млрд євро, але можуть підтримати цивільну допомогу Україні.

Скільки грошей ЄС уже перерахував Україні

Європейська фінансова підтримка України вже надходить у межах раніше погоджених програм.

5 листопада Україна отримала від Євросоюзу 4,36 млрд євро. Із цієї суми 3,7 млрд євро призначили на бюджетну підтримку, ще 658 млн євро — на оборонні закупівлі.

Ці кошти надійшли в межах програми Ukraine Support Loan, загальний обсяг якої становить до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Нові 45 млрд євро, запропоновані Єврокомісією 18 листопада, мають стати додатковим фінансуванням, а не заміною вже погодженої програми